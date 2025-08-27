به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه ابراهیم کریمی‌زنجانی، سعید جلالی، علی محمدپور، فریدون عموزاده خلیلی، علی‌اصغر محمدخانی، محمدتقی حق‌بین، راضیه تجار، مهرناز خراسانچی، ایوب دهقان‌کار، ابراهیم حیدری، آزاده نظربلند و سیدسعید سرابی را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در حکم اعضای این شورا آمده است؛

نظر به ضرورت بهره‌مندی از دیدگاه‌های اصحاب اندیشه و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و نشر در برگزاری مطلوب «هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» با توجه به سوابق فرهنگی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به‌موجب این حکم «عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با استفاده از تجارب پیشین و سایه همدلی و همفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هر چه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی در سراسر ایران اسلامی باشیم. توفیق شما را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر ابراهیم حیدری را به‌عنوان دبیر سی‌سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود.