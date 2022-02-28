توضیحات امام جمعه شاهین شهر در خصوص انتشار کلیپ تقطیع شده از وی

حجت الاسلام قاسم هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتشار کلیپ مورد نظر از سوی رسانه‌های بیگانه و در فضای مجازی مربوط به آئین افتتاح مدرس، خیرساز که با حضور فرماندار شهرستان، سرپرست اداره کل نوسازی و توسعه تجهیزات مدارس استان، معاون ِآموزش ابتدایی اداره کل آموزش پرورش، جمعی از مسئولان و خیران روز شنبه هفتم اسفند در شاهین شهر است که متأسفانه با یک شیطنت از سوی رسانه‌های بیگانه با هدف خاص کلیپ اصلی را تقطیع کرده‌اند.

وی ادامه داد: بنده هم اکنون معلم هستم و نسبت به شغل معلمی حساسیت بالایی دارم چرا که جایگاه ارزشمند آنها هم تراز با انبیا است.

امام جمعه شاهین شهر تصریح کرد: هدف از انتشار چنین شیطنت‌هایی از سوی رسانه‌های غربی و برخی عوامل نفوذ داخلی کاملاً مشخص است و از همین رسانه اعلام می‌کنیم، قشر فرهنگی ما امروز آنقدر آگاه و با بصیرت هستند که به انتشار چنین موضوعات هدف داری توجه نکنند.

وی با بیان اینکه معلمان مسئولیت رشد علمی و اخلاقی و تربیتی نوجوانان و جوانان را به‌صورت توأمان بر عهده دارند، گفت: طبیعی است دشمن در حال سرمایه گذاری برای ایجاد فاصله و تنش بین این قشر زحمت کش و ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است‌.

حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه تکریم معلمان باید مورد توجه همگان قرار بگیرد، تاکید کرد: معلمان متعهد، با اخلاص و با اخلاق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پایه ریز تمدن نوین اسلامی هستند و طبیعی است که دشمن به هر حربه‌ای دست می‌زند تا این اتفاق در کشور ما نیافتد.

گفتنی است طی دو روز گذشته کلیپی در فضای منتشر شده که در آن به بخشی از صحبت‌های امام جمعه شاهین شهر در خصوص اعتراضات معلمان اشاره شده بود.