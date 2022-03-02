به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما به شدت نگران حمله روسیه به اوکراین هستیم. اپل در بیانیه خود اقداماتی را در واکنش به حمله روسیه به اوکراین اعلام کرد که یکی از این موارد متوقف کردن صادرات به تمام کانال‌های فروش در این کشور بود. اپل پی و سرویس‌های دیگر نیز محدود شده‌اند.

از سوی دیگر اپ استور نیز امکان دانلود اپلیکیشن رسانه دولتی روسیه،RT News و اسپوتنیک نیوز را برای کشورهای خارج از روسیه مسدود کرده است.

البته روز گذشته کاربران اپل در روسیه می‌توانستند به فروشگاه آنلاین اپل دسترسی یابند اما هنگام تلاش برای خرید آیفون متوجه می‌شدند دستگاهی برایشان وجود ندارد.