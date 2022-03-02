چهارمحال و بختیاری آمادگی پذیرش مسافران نوروزی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرجام سمیعی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد خدمات سفر، تشکل‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: وجود راهنمایان گردشگری متخصص دارای مجوز، هتل‌ها، قامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌های مسافر در این استان زمینه را برای پذیرش مسافران و گردشگران نوروزی در بام ایران فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: راهنمایان گردشگری دارای کارت در چهارمحال و بختیاری برای خدمات‌رسانی بهتر و ارتقای رفاه مسافران و گردشگران نوروزی به مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کمک کنند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: به نظر می‌رسد با کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا، وضعیت گردشگری استان در سال آینده متحول شود.

سمیعی با بیان اینکه این استان برای پذیرش مسافران و گردشگران نوروزی آمادگی لازم را دارد، افزود: راهنمایان گردشگری متخصص دارای مجوز و سرمایه‌گذاران هتل‌ها، قامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌های مسافر در چهارمحال و بختیاری بازوان توانمند میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هستند.