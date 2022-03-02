حق آبه تالاب بند علیخان تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک با هیأت مدیره تعاونی آب بران رودخانه شور شیرین گفت: بر اساس قوانین موجود و توافقات صورت گرفته ۴۰ درصد آب ورودی رودخانهی شور و شیرین اختصاص به مرتع و تالاب بند علیخان دارد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل کم کاری بعضی از دستگاهها و نبود نظارت کافی و برداشتهای بی رویه در طول مسیر در حال حاضر هیچ حق آبه ای به این گنجینه ارزشمند محیط زیستی شهرستان ورامین اختصاص نیافته است.
درویشی گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط کم آبی باید به گونهای برنامه ریزی کنیم که همه از این رودخانه به صورت عادلانه برداشت کنند که هم کشاورزان منتفع بشود و هم آب مورد نیاز مرتع و تالاب بند علیخان تأمین شود.
فرماندار ورامین عنوان داشت: موتور آبهای غیر مجاز در سطح رودخانه، کانالهای آب غیر مجاز، کشتهای مازاد و عدم لایروبی سطح رودخانه باعث عدم اختصاص حق آبه تالاب ومرتع بند علیخان شده است که باید با کمک تعاونی آب بران حق آبه ی ۴۰ درصد محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه مصمم به تعیین تکلیف حق آبه مرتع و تالاب بند علیخان هستیم بیان داشت: تعاونی آب بران باید تضمینهای لازم در خصوص تأمین آب دائمی به سمت تالاب بند علیخان را بدهد.
نظر شما