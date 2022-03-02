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۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۰۱

فرماندار ورامین:

حق آبه تالاب بند علیخان تعیین تکلیف شود

حق آبه تالاب بند علیخان تعیین تکلیف شود

ورامین- فرماندار ورامین با تاکید بر تعیین تکلیف حق آبه مرتع و تالاب بند علیخان گفت: تعاونی آب بران باید تضمین‌های لازم در خصوص تأمین آب دائمی به سمت تالاب بند علیخان را بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک با هیأت مدیره تعاونی آب بران رودخانه شور شیرین گفت: بر اساس قوانین موجود و توافقات صورت گرفته ۴۰ درصد آب ورودی رودخانه‌ی شور و شیرین اختصاص به مرتع و تالاب بند علیخان دارد.

وی افزود: متأسفانه به دلیل کم کاری بعضی از دستگاه‌ها و نبود نظارت کافی و برداشت‌های بی رویه در طول مسیر در حال حاضر هیچ حق آبه ای به این گنجینه ارزشمند محیط زیستی شهرستان ورامین اختصاص نیافته است.

درویشی گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط کم آبی باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که همه از این رودخانه به صورت عادلانه برداشت کنند که هم کشاورزان منتفع بشود و هم آب مورد نیاز مرتع و تالاب بند علیخان تأمین شود.

فرماندار ورامین عنوان داشت: موتور آب‌های غیر مجاز در سطح رودخانه، کانال‌های آب غیر مجاز، کشت‌های مازاد و عدم لایروبی سطح رودخانه باعث عدم اختصاص حق آبه تالاب ومرتع بند علیخان شده است که باید با کمک تعاونی آب بران حق آبه ی ۴۰ درصد محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه مصمم به تعیین تکلیف حق آبه مرتع و تالاب بند علیخان هستیم بیان داشت: تعاونی آب بران باید تضمین‌های لازم در خصوص تأمین آب دائمی به سمت تالاب بند علیخان را بدهد.

کد مطلب 5437278

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