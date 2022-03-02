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۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۲۱

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران:

کالبدگشایی جسد زهره فکور صبور انجام شد

کالبدگشایی جسد زهره فکور صبور انجام شد

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، با عنوان این مطلب که کالبدگشایی جسد زهره فکور صبورانجام شد، گفت: تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزش، با اشاره به احراز هویت جسد «زهره فکورصبور» از سوی پزشکی قانونی، اظهار کرد: پس از اعلام کشف جسد، پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن بررسی صحنه و معاینه جسد، نسبت به تهیه گزارش و اعلام آن به مرجع قضائی اقدام خواهند نمود. ‎

وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و صبح امروز مورد کالبدگشایی و معاینه تخصصی قرار گرفت، گفت: در معاینه ظاهری و کالبدگشایی صورت گرفته، علائم و شواهدی از آثار ضرب و جرح یافت نشد. ‎

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایش‌های سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای آتی به مقام قضائی اعلام می‌شود.

‎وی افزود: پیکر ایشان امروز قبل از ظهر بعد از معاینات تخصصی تحویل بستگان درجه اول شد.

کد مطلب 5437421

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