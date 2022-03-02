کالبدگشایی جسد زهره فکور صبور انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزش، با اشاره به احراز هویت جسد «زهره فکورصبور» از سوی پزشکی قانونی، اظهار کرد: پس از اعلام کشف جسد، پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن بررسی صحنه و معاینه جسد، نسبت به تهیه گزارش و اعلام آن به مرجع قضائی اقدام خواهند نمود. ‎

وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و صبح امروز مورد کالبدگشایی و معاینه تخصصی قرار گرفت، گفت: در معاینه ظاهری و کالبدگشایی صورت گرفته، علائم و شواهدی از آثار ضرب و جرح یافت نشد. ‎

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایش‌های سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای آتی به مقام قضائی اعلام می‌شود.

‎وی افزود: پیکر ایشان امروز قبل از ظهر بعد از معاینات تخصصی تحویل بستگان درجه اول شد.