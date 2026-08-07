ارتباط افزایش دما و تضعیف سلامت روان کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه توسط دانشگاه فلیندرز استرالیا نشان میدهد که پیامدهای نامطلوب سلامت روان برای کودکان با هر ۱ درجه سانتیگراد افزایش دمای روزانه تقریباً ۱ درصد افزایش مییابد.
این بررسی با تجزیه و تحلیل دادههای ۲۳ مطالعه جهانی که رابطه بین دما، موج گرما و سلامت روان را بررسی میکنند، نشان داد که کودکان ۵ تا ۱۸ ساله آسیبپذیرترین افراد هستند و خطر پیامدهای نامطلوب سلامت روان در طول موج گرما ۲۵ درصد و در دماهای بالاتر ۱.۵ درصد افزایش مییابد.
«ژاکلین استفنز»، اپیدمیولوژیست دانشگاه فلیندرز و یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «آب و هوا باعث افزایش مکرر و شدید دماهای بالا و موجهای گرما در استرالیا و سراسر جهان شده است که خطرات بهداشت عمومی را به ویژه برای کودکان و نوجوانان افزایش میدهد.»
استفنز گفت: «کودکان به ویژه آسیبپذیر هستند زیرا دمای بالا میتواند خواب، فعالیتهای خارج از منزل، آموزش و تفریح آنها را مختل کند، در حالی که استرس ناشی از گرما بر والدین و خانوادهها نیز ممکن است بر سلامت کودکان تأثیر بگذارد.»
«کوری بردشاو»، یکی از نویسندگان این مقاله، گفت: «مدلسازی نشان میدهد که دمای بالا و موجهای گرما منجر به افزایش مراجعات اورژانسی، اضطراب، افسردگی و اقدام به خودکشی شده است و این امر از لزوم ادغام سلامت روان در تلاشهای سازگاری با آب و هوا و توسعه مداخلات هدفمند برای کودکان و نوجوانان حمایت میکند.»
محققان گفتند که پاسخهای عملی میتواند شامل کلاسهای درس خنکتر، تهویه بهتر و فضاهای بیرونی سایهدار باشد.
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