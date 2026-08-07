به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طبق بیانیه موسسه تحقیقات پزشکی QIMR Berghofer استرالیا، این یافته‌ها نشان می‌دهد که استئوپونتین آبشاری از سیگنال‌های بیولوژیکی را ایجاد می‌کند که از رشد سلول‌های ایمنی در کبد و ریه‌های نوزاد پشتیبانی می‌کند و به محافظت در برابر عفونت‌های تنفسی بالقوه کشنده کمک می‌کند.

پروفسور «سیمون فیپس»، از آزمایشگاه ایمونولوژی تنفسی QIMR Berghofer، گفت: «ما سلول‌های ریه نوزاد را که مجاری هوایی را در زمان فقدان استئوپونتین پوشش می‌دهند، بررسی کردیم.»

محققان گفتند استئوپونتین که در هفته‌های اول پس از زایمان در شیر مادر به میزان زیادی یافت می‌شود، بر ترکیب میکروبیوم های نوزاد تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش تولید متابولیت‌های باکتریایی می‌شود که فاکتورهای رشد را در کبد و ریه‌ها فعال کرده و سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند.

این تیم همچنین دریافت که روزیگلیتازون، دارویی که برای درمان دیابت نوع ۲ استفاده می‌شود، می‌تواند با فعال کردن همان مسیر حمایت از سیستم ایمنی، اثرات استئوپونتین را تقلید کند و اثرات محافظتی مشابهی را در برابر عفونت‌های تنفسی در مدل‌های پیش‌بالینی ایجاد کند.

این یافته‌ها امکان توسعه رویکردهای جدید برای حمایت از رشد سیستم ایمنی نوزاد را افزایش می‌دهد و می‌تواند به پیشرفت‌های آینده در محصولات شیر خشک کمک کند. در حالی که برخی از شیر خشک‌های نوزاد حاوی استئوپونتین شیر گاو هستند، سطوح آن کمتر از مقادیر موجود در شیر مادر انسان است.

فیپس گفت: «آزمایش‌های بیشتری برای تعیین اینکه آیا استئوپونتین ممکن است به جلوگیری از شروع بیماری‌های آلرژیک مانند اگزما و آسم نیز کمک کند، مورد نیاز است.»