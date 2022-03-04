توافق باشگاه استقلال با مدافع برزیلی/ سفر «سیلوا» به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، رافائل سیلوا مدافع برزیلی و سابق باشگاه الفیصلی عربستان، جهت توافق نهایی با باشگاه استقلال و انجام تست‌های پزشکی، بعدازظهر امروز وارد ایران شد.

رافائل سیلوا مدافع ۲۹ ساله و ۱۹۳ سانتی‌متری است که در شهر کویابا در غرب برزیل به دنیا آمد. این بازیکن فوتبالش را از تیم ریو پِرِتو برزیل آغاز کرد و سپس راهی تیم پونته‌پرتا شد و حضور در سری آ و سری بی برزیل را تجربه کرد. بوآ اسپورتو، کریسیوما و گویاس در سری بی برزیل دیگر تیم‌هایی هستند که رافائل سیلوا تجربه پوشیدن پیراهن آنها را در کارنامه دارد.

این مدافع باتجربه پس از چند سال حضور در سری B ، در سال ۲۰۱۸ راهی تیم بوآویشتا پرتغال شد و یک فصل نیز برای این تیم به میدان رفت. رافائل سیلوا را در سال ۲۰۱۹ راهی تیم الفیصلی عربستان شد و در این مدت ۷۴ بار برای این تیم به میدان رفت و فصل گذشته نیز توانست با الفیصلی عنوان قهرمانی جام‌حذفی عربستان و سهمیه مستقیم آسیایی را به دست بیاورد.

سیلوا تا پیش از پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی عربستان و فسخ قرارداد با الفیصلی، در ۱۳ دیدار از ۱۸ هفته ابتدایی فصل جاری لیگ حرفه‌ای عربستان به میدان رفت و یک گل نیز در دیدار برابر تیم الهلال به‌ثمر رساند. این بازیکن همچنین در دیدار سوپرجام عربستان ۹۰ دقیقه مقابل الهلال بازی کرد.

آخرین حضور رافائل سیلوا با پیراهن الفیصلی عربستان، به تاریخ اول بهمن امسال باز می‌گردد.

فرهاد مجیدی سرمربی استقلال برای جذب یک مدافع باکیفیت، روی آماده بودن گزینه موردنظر و فاصله کم از زمان آخرین بازی رسمی وی تأکید فراوانی داشت که رافائل سیلوا نیز در همین پنجره زمستانی امسال از تیمش جدا شده و از آخرین حضور او در میادین، زمان زیادی نمی‌گذرد.

این بازیکن در تمامی ۷۴ دیدار آخر خود برای الفیصلی، در پست مدافع میانی بازی کرده و از تجربه بالایی نیز برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، جذب این مدافع برزیلی در پی اعزام سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند دو مدافع اصلی استقلال به خدمت سربازی صورت گرفته است.