به گزارش خبرنگار مهر، صدویکمین جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی کرونا با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ، فرشاد مهدی‌پور معاون امور مطبوعاتی، محمد خدادی دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی کرونا، عباس شیراوژن سخنگوی ستاد و مدیران و نمایندگان رسانه‌ها در محل دفتر معاونت مطبوعاتی ارشاد برگزار شد.

در ابتدای جلسه، خدادی، دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و معاونت سابق امور مطبوعاتی ارشاد گفت: کرونا هم بُعد جسمی داشت و هم روحی که بعد جسمی آن در اختیار پزشکان بود و بعد روحی آن در محدوده فعالیت رسانه‌ها.

او درباره پیچیدگی کنترل این بُعد روحی اضافه کرد: در تاریخ معاصر کمتر بحرانی با این میزان دربرگیری در جهان اتفاق افتاد. اولین بار بود که هم بیماران بی‌عیادت داشتیم و هم متوفیان بی‌تشییع و کنترل این وضعیت روانی بسیار پیچیده بود.

او ادامه داد: جنگ روانی پیچیده‌ای هم که همزمان با آغاز کرونا در اسفند ۹۸ در جریان بود، بحران را در کشور ما دشوارتر می‌کرد. طبق آمار پلیس فتا با ۲ میلیون بازنشر خبر در همان ابتدا مواجه بودیم که عمدتاً از طرف معاندین میدان‌داری می‌شد و ارکان نظام و آرامش روانی مردم را هدف گرفته بود.

خدادی درباره نقش ویژه رهبری در کنترل این جو روانی افزود: همین جا باید از نقش‌آفرینی مهم رهبری یاد و تقدیر کنم که با حمایت از کادر درمان و ایجاد قرائت واحد به کنترل این وضع پیچیده کمک کردند. کسی فکر نمی‌کرد روزی در کشور ما حرم‌های متبرکه بسته شود اما این اتفاق افتاد. این در حالی بود که دوگانه‌سازی‌های مداوم با هدف تحقیر و تضعیف نظام در تریبون‌های معاند در جریان بود و بحران تجهیزات پزشکی از کمبود ونتیلاتور گرفته تا ماسک اوضاع را دشوارتر می‌کرد.

خدادی گفت: ما از همان ابتدا چند کارگروه از جمله کارگروه ضدشایعه را راه انداختیم که فعالیت‌شان بسیار سریع و مؤثر بود.

او ادامه داد: جریان رسانه‌ای کشور حقیقتاً سربازان گمنام عرصه اطلاع‌رسانی هستند که تلاش می‌کنند دیگران دیده شوند اما خودشان دیده نمی‌شوند و به همین خاطر است که کسی به زحمات خود آن‌ها توجه نگاه نمی‌کند.

سپس معاون امور مطبوعاتی در صحبت کوتاهی با اشاره به اهمیت فعالیت ستاد اطلاع‌رسانی کرونا گفت: این ستاد نشان داد که می‌شود کار فرادستگاهی را در کشور جلو برد. در دوره ابتدایی کرونا با شرایط ناشناخته‌ای و مبهمی مواجه بودیم و تصمیم‌گیری درباره روال کار رسانه‌ها، ابتکار عملی بود که شایسته تقدیر است.

مهدی‌پور افزود: هر قدر جلو آمدیم کشور توانست موفقیت‌های بیشتری هم کسب کرد و امسال توانستیم مسئله واکسیناسیون را به کلی حل کنیم و حالا حتی بحث دوز چهارم مطرح است. این تجربه موفق به ما نشان می‌دهد در بحران‌هایی که ابعاد ملی و فراملی دارد با هماهنگی فرابخشی می‌توانیم به حل مسائل بپردازیم.

خدادی در ادامه ضمن تشریح حضور مستقیم رسانه‌ها در این ستاد با حضور ۶ خبرگزاری و ۳ بخش صداوسیما در کنار مسئولان امنیتی و انتظامی و راهداری در کشور از فعالیت هماهنگ و بی‌وقفه ۲۴ ساعته و قرارگاهی این ستاد اطلاع داد و بر اهمیت اقدامات این ستاد در مدیریت افکار عمومی در مسائل مختلف از جمله واکسیناسیون، آموزش و پرورش، سفرها و مسائلی از این دست تاکید کرد.

در ادامه دکتر قاسمی، نماینده معاونت سیمای سازمان صداوسیما گفت: تلاش ما این بود که این ستاد مرجعیت لازم برای تصمیم‌گیری در حرکت رسانه‌ای در ارتباط با کرونا باشد. رعایت پروتکل‌ها، ترویج تزریق واکسن، تبلیغ برای کمک‌های مومنانه، مقابله با شایعات، آموزش و کاهش استرس‌هایی که در سطح جامعه وجود داشت و مسائلی از این دست، موضوعاتی بود که به طور مداوم در انواع تولیدات به عنوان دستمایه قرار می‌گرفت.

او با ارائه آماری از تولیدات این بخش سازمان افزود: فقط در ۶ ماهه اخیر، ۶۹ هزار و ۶۱ دقیقه آیتم برای مسئله کرونا ساخته شده و در معاونت صدا هم ۱۵۸۸ ساعت هم در بخش صدا تولیدات درباره کرونا داشته‌ایم. این میزان تولیدات هم جدای از فعالیت‌های ضمنی در سایر بخش‌هاست مثل همین که ما در همه برنامه‌ها استفاده از ماسک را الزامی کردیم و در گوشه و کنار هر برنامه‌ای توصیه‌های مستمری صورت می‌گرفت.

سپس خانم بیک‌پور، نماینده معاونت سیاسی و خبرنگار ارشد صداوسیما در بخشی از آمارهایی که ارائه داد، گفت: مجموعه تحلیل‌ها و تفسیرها و برنامه‌های گفت‌وگومحور ما، جمعاً ۳۷۱۸ فقره گزارش مکتوب و گزارش‌های تصویری و رادیویی به مدت ۲۱۶ ساعت در این ۵ ماهه انجام شده است. ۴۶۱۰ برنامه هم در قالب گزارش خبری و مستند تولید شده است. تنها در شبکه خبر در این ۵ ماهه ۱۸۵۴۳ برنامه داشته‌ایم. درمجموع در بخش‌های مختلف مرتبط با معاونت سیاسی در بحث اطلاع‌رسانی کرونا، ۱۷۳۵ ساعت در حدود ۵ ماه تولید برنامه داشته‌ایم.

او تاکید کرد: ما تلاش کرده‌ایم که در تمام این تولیدات یک قرائت واحد داشته باشیم و دنباله‌رو سیاست‌گذاری‌های متمرکز این ستاد باشیم تا از تناقض و تشتت اجتناب شود.

علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا گفت: این جلسات ستاد اطلاع‌رسانی می‌تواند الگویی برای مسائل اطلاع‌رسانی کشور باشد چرا که در این صد جلسه که هر دو هفته یک بار برگزار می‌شد مدیران رسانه‌های کشور و نهادها و سازمان‌های مرتبط حضور داشتند و این اقدام منجر به هماهنگی می‌شد. این جلسات می‌تواند در سایر مسائل اصلی کشور هم پیگیری شود.

او، ایجاد وحدت رویه در اطلاع‌رسانی را محصول حرکت این ستاد و آن را ارزشمند دانست و افزود: مهم‌ترین اقدام این کمیته را طرح شایعات و ابهامات در جلسه و پاسخ متمرکز و واحد به آن‌ها بود اما در ادامه این همدلی و صفایی را ایجاد کرد که امروز در این جلسه می‌بینیم.

سپس کریمی، نماینده خبرگزاری فارس گفت: سه محور «مواجهه با تحریف»، «مواجهه با تخریب» و «مواجهه با تهدید» از ابتدا به عنوان محور فعالیت فارس قرار گرفت. شبهه‌شناسی و مواجهه سریع با تحریف واقعیت‌ها در محور اول، مقابله با حرکت رسانه‌های معاند در تخریب فعالیت‌های مثبتی چون حرکت‌های خودجوش در مبارزه با کرونا در محور دوم و پیش‌بینی و بازی‌خوانی جریان رسانه‌ای دشمن در محور سوم مورد توجه ما بود.

در این بخش خدادی ضمن تقدیر از زحمات بی‌وقفه مجموعه وزارت ارشاد دولت دوازدهم و قدردانی از تدابیر آن‌ها تریبون را به سردار حاجیان سخنگوی ناجا سپرد.

حاجیان با تاکید بر وجود یک جنگ پارتیزانی واقعی در عرصه رسانه در دوره کرونا از زحمات رسانه‌های کشور تقدیر کرد و گفت: با شروع وضعیت قرنطینه، ایجاد محدودیت در کل سطح جغرافیای کشور و ابلاغ وظایف به نهادهای مختلف و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، کار دشوار ناجا شروع شد و به سرعت متوجه شدیم که برای هر اقدامی حتی تب‌سنجی مسافران در جاده‌ها و مراسم‌های تشییع و هر اتفاق دیگری، نیازمند حضور پلیس دراختیار هستیم.

او سختی وضعیت بحرانی را گوشزد کرد و افزود: رئیس یکی از بیمارستان‌ها با ما تماس گرفت و گفت که ما آداب تدفین را به خانواده محترم یک متوفی ابلاغ کرده‌ایم و آن‌ها پس از مخالفت، خشمگین شده و شیشه بیمارستان را شکسته‌اند. وجود چنین وضعیتی نشان از بحران روانی پیچیده داشت که ضرورت حضور پلیس را هم یادآوری می‌کرد چرا که پلیس با تمام این ناوگان در کل کشور علاوه بر ایجاد محدودیت و کنترل پروتکل‌ها، وظیفه طبیعی امنیت و نظم عمومی را هم بر عهده داشت.

حاجیان با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی و یادآوری وظیفه خطیر پلیس در زمینه عملیات و پشتیبانی ادامه داد: ما متوجه شدیم که برای هر طرح، نیاز به یک پیوست رسانه‌ای جدی داریم و یک سال‌ونیم آماده‌باش صددرصد حرکت ما را در این زمینه قوام بخشید و توسعه داد.

او در پایان با تقدیر از عملکرد مدبرانه دولت در دو سال گذشته از رسانه‌ها خواست که با توجه به کاهش محدودیت‌های جاده‌ای پس از دو سال فشار و قرنطینه و پیش‌بینی افزایش چشمگیر مسافران نوروزی، همکاری و هماهنگی برای کنترل سفرهای نوروز امسال را ادامه دهند.

سپس دکتر شیراوژن، سخنگوی ستاد ملی کرونا با تقدیم احترام به روح ۲۰۵ شهید کادر پزشکی، زحمات کادر درمان را یادآور شد و گفت: امروز می‌دانیم که انتقال و ابتلاء به ویروس کرونا قابل کنترل نیست و تنها راه، افزایش ایمنی است که مهم‌ترین راه آن هم واکسیناسیون است. تأثیر بسزای واکسیناسیون را هم باید در کاهش میزان فوتی‌های کادر درمان دید که ما از ابتدای واکسیناسیون عمومی کادر درمان، تنها ۵ شهید داشته‌ایم که اصلاً قابل مقایسه با پیش از آن نیست.

او با ارائه آماری کوتاه درباره وضعیت واکسیناسیون گفت: تا امروز ۶ واکسن تولید داخل داشته‌ایم که به زودی تاییدیه واکسن نورا هم رونمایی خواهد شد. بیش از ۸۰ درصد مردم دوز دوم را زده‌اند و بالای ۳۰ درصد واکسیناسیون دوز سوم را هم انجام داده‌اند که این آمار علی‌رغم نارضایتی عمومی، ما را در میان ۴ کشور اول از جهت جمعیت واکسینه شده قرار می‌دهد.

احمد کارخانه، رئیس گروه مطبوعات، امور خبری و تحلیل اطلاعات وزارت راه آخرین نفر از اعضای این کمیته بود. او از همراهی رسانه‌ها تقدیر کرد و گفت: وزارت راه، بزرگ‌ترین وزارت از لحاظ ناوگان روابط عمومی در کشور است و این مسئله، ایجاد هماهنگی را بسیار خطیر می‌کند. با این حال تلاش کردیم در تمام این دو سال همگام با ستاد ملی کرونا جلو برویم.

او با اشاره به یکی از موارد موفقیت وزارت راه در این زمینه افزود: بیش از ۱۰۰ پرواز اختصاصی برای انتقال تجهیزات پزشکی کرونا بلند شده و ما رکورد بیمارستان‌سازی را با ساخت ۱۴ بیمارستان بزرگ زدیم و با ۱۵۰۰ خبر منتشر شده در صدر دستگاه‌های پاسخگو به رسانه‌ها ایستاده‌ایم. این در حالی است که در دوره کرونا، تنها در بخش هوایی ۱۶ میلیارد تومان خسارت خوردیم اما هیچیک از پروژه‌های بزرگ جاده‌ای و ریلی و مسکن نظیر آزادراه تهران-شمال و نهضت ملی مسکن -که تماماً با خدمات الکترونیکی انجام گرفت، تعطیل نشد.

در پایان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تبریک پیشاپیش اعیاد شعبانیه و نوروز به ایراد سخنان خود پرداخت. او برگزاری این جلسه را اقدامی نمادین برای تقدیر از زحمات اهالی رسانه و فرهنگ در ایام کرونا خواند و با تقدیر از ابتکار عمل دولت دوازدهم در راه‌اندازی این کمیته، حفظ محمد خدادی به عنوان دبیر کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا را اقدامی در جهت تداوم نظم موجود و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند اطلاع‌رسانی در مسئله کرونا دانست.

اسماعیلی در ادامه گفت: امروز در هر موضوعی نیازمند پیوست رسانه‌ای هستیم. چیزی که در بحران‌های تاریخ کشور وجود نداشت. ما در طول جنگ جهانی اول ۵۰ درصد جمعیت کشور را بر اثر قحطی و بیماری از دست دادیم اما رسانه‌ای برای روایت این فاجعه نداشتیم. امروز هر کسی در شبکه اجتماعی و با گوشی همراه خود می‌تواند روایت شخصی‌اش را منتشر کند و این مسئله، مدیریت رسانه و جو روانی را بسیار پیچیده و دشوار می‌کند.

وزیر ارشاد افزود: جریان رسانه‌ای رقیب و دشمن به هر بهانه‌ای سعی در تحقیر ایران دارد. شاهد بودیم که در اسفندماه ۹۸ چه میزان تبلیغات صورت گرفت تا نظام را در مدیریت کرونا ناکارآمد نشان دهند اما بعد که تعداد تلفات در کشورهای اروپایی و آمریکایی بالاتر رفت، با واقعیت بیشتر مواجه شدند.

اسماعیلی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که با دشمن نانجیبی روبه‌روییم که تلاش می‌کند از هر موضوعی وجهی تحقیرآمیز را پررنگ کند تا مردم را از نظام ناامید و دلسرد نماید.

او با اشاره به نقش رهبری در روایت غرور ملی گفت: رسانه‌های معاند که با پول‌های بریتانیا و موساد و سیا تغذیه می‌شوند امروز در روایت رسانه‌ای از ایران شکست خورده‌اند. نقش مهم رهبری را باید در این مسئله دید که مستقیماً وارد صحنه شدند و دوقطبی‌سازی‌های دشمنان را باطل کردند تا جایی که دیدم برای چند ماه حتی حرم امام رضا (ع) که ملجأ همه مردم ماست و تک‌تک آحاد ملت پیوند عاطفی عمیقی با آن دارند، هم بسته شد. رهبر انقلاب حتی با حضور تک‌نفره در مراسم‌های سخنرانی و مداحی بر این شیوه برخورد تاکید کردند و دوقطبی‌ها را باطل ساختند.

اسماعیلی افزود: امروز، زمان تبیین است. ما وقتی دولت را تحویل گرفتیم تنها ۵ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود اما حالا بیش از ۱۴۰ میلیون دوز واکسن تزریق شده است. در اوج پیک‌های کرونایی، تعداد فوتی‌های کشور ما اصلاً قابل مقایسه با آمریکا که تا ۲۵۰۰ فوتی هم رفت، نبود.

او درباره وضعیت امروز فعالیت‌های فرهنگی گفت: با کنترل کرونا امروز می‌توانیم به راحتی بگوییم که دیگر محدودیت سفر نداریم چون هیچ شهر قرمزی وجود ندارد و هر کسی می‌تواند با نشان دادن کارت واکسیناسیون یا آزمایش منفی کرونا به هرجایی سفر کند. با سمانه‌های جدید وزارت فرهنگ هم به این میزان اعتماد رسیده‌ایم که تمام فعالیت‌های فرهنگی چون سینما و تئاتر و سفرهای راهیان نور می‌توانند با رعایت پروتکل و همراه داشتن کارت واکسیناسیون انجام شوند.

اسماعیلی تاکید کرد: این‌ها برای کشور ما افتخار بزرگی است. امروز طبق آمارهای موجود میزان امیدواری مردم به حل مسائل کشور، به چندین برابر ماه‌های گذشته رسیده است.

او گفت: در دیدار با نمایندگان سایر کشورها شاهد بودم که چطور با اضطراب از نتایج مذاکرات برجام می‌پرسیدند اما من به آن‌ها گفتم این قدر که این نتایج برای شما است برای ما نیست چرا که کشورمان دارد روند عادی خود را طی می‌کند.

اسماعیلی ادامه داد: اقناع افکار عمومی شعار اول ماست و همیشه می‌گوئیم که مردم قرار نیست اغوا شوند بلکه با تبیین خدمات و اقناع باید راه برای افزایش استقبال مردم از انجام واکسیناسیون دوز سوم باز شود. ما زیرساخت‌های تزریق را داریم و این اتفاق با تبیین رسانه‌ها می‌تواند به سرعت صورت گیرد.

وزیر ارشاد در پایان جلوگیری از فراموشی خدمات و زحمات آحاد مردم در دوره کرونا در مشاغل و اقشار گوناگون را یادآور شد و گفت: تاکید داریم که آثار فاخر موسیقایی و نمایشی در سال پیش رو درباره جان‌فشانی‌ها و دستاوردها تولید شود. نباید فراموش کنیم که در اوج رعب و وحشت حتی تدفین مردگان با مشکل مواجه شده بود و در چنین شرایطی طلبه‌های خانم وارد میدان شدند. هیچکس تصویر آن طلبه را از یاد نخواهد برد که به دیوار بیمارستان تکیه داد بود و در حالی که در غم از دست دادن همسرش می‌گریست، آماده ادامه خدمات جهادی بود. این مجاهدت‌ها نباید از حافظه ملت پاک شوند.