عنوان هشتمی سمیه یزدانی در تور بین المللی دوچرخه سواری ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دوچرخه سواری بانوان کشورمان که به منظور برپایی اردوی تدارکاتی و حضور در چند تور بین الملللی راهی ترکیه شده است امروز و در دومین روز از مسابقات تور تک مرحله ای این کشور به مصاف رقبا رفت.

اعضای تیم ملی استقامت کشورمان در این مرحله در خط استارت قرار گرفتند که در پایان سمیه یزدانی توانست به رتبه هشتمی دست یابد.

در این مسابقه تیم ملی کشورمان متشکل از سمیه یزدانی، ریحانه خاتونی، ماندانا دهقان، ساجده سیاحیان، پانته آ قلی پور به سرمربیگری محمود پراش حضور داشتند که در پایان سمیه یزدانی هشتم شد و ماندانا دهقان و ریحانه خاتونی به عنوان نفر پانزدهم و شانزدهم مسابقه از خط پایان عبور کردند.

در این سفر اشرف ساکی و دلارام ذاکرانی به عنوان سرپرست و مربی حضور دارند.