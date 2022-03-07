به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان شامگاه یکشنبه از هفته بیست و یکم لیگ برتر میهمانش پرسپولیس تهران را با شکست دو بر صفر راهی تهران کرد.

دقایقی پس از اتمام بازی، هواداران طلایی پوشان از نقاط مختلف شهر با خودروهای شخصی و پای پیاده به خیابان‌ها آمده و مشغول شادی و سرور شدند.

ترافیک چندساعته در همه میادین شهری از جمله فلکه هتل پارس کاروانسرا، خیابان امام خمینی (ره)، پارک شهید منتظری، احمد آباد و کوی کارگر تا بامداد دوشنبه نیز ادامه داشت و مردم با سر دادن شعارهای ورزشگاهی و تکان دادن پرچم‌های صنعت نفت و برزیل به ابراز احساسات پرداختند به گونه‌ای که اغلب خیابان‌های ورزشگاه قفل شدند.

اتوبوس نفتی‌ها نیز به دلیل موج گسترده ابراز احساسات و شادی مردم آبادان به سختی مسیر مقابل ورزشگاه تختی را ترک کرد.

هواداران صنعت نفت آبادان شعارهای زیادی در حمایت از «علی منصوریان»، سرمربی این تیم سر دادند.

شهروندان آبادانی با آویختن پرچم باشگاه فرهنگی ورزشی نفت آبادان و پرچم برزیل به خودروهای شخصی، خوشحالی خود را از پیروزی تیم محبوبشان به نمایش گذاشتند.