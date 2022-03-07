کنترل هوشمند ترددهای جاده ای طی ایام پایانی سال در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار کرد: در صورتی که نوروز امسال مجوز تردد برای سفرهای نوروزی صادر شود اولویت و دغدغه اصلی پلیس راه، پیشگیری از وقوع تصادفات و سلامت مسافران نوروزی است و پلیس برنامه و اقدامات خاصی را در راستای کنترل هوشمندانه تردد مسافران، کنترل ترافیک و پیشگیری از وقوع تصادفات را دارد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه استان ایلام دارای طبیعت بکر و مناظر و امکان هدف گردشگری بوده، هر ساله در ایام نوروز شاهد تردد مسافران به استان هستیم

رئیس پلیس راه استان ایلام تصریح کرد: با توجه به تجارت سنوات گذشته شهروندان ایلامی که در ایام نوروز به تفرجگاه‌ها می‌روند، تصریح کرد: عزیمت خیل عظیم همشهریان به تفرجگاه‌های طبیعی استان سبب افزایش تردد در سطح محورهای مواصلاتی می‌شود.

وی افزود: با توجه به ایام پایانی سال، خصوصاً در پنجشنبه وجمعه آخر سال که شهروندان عزیز به زیارت اهل قبور در آرا

مستانها می‌روند، پلیس راه استان تمهیدات ویژه ای را به منظور تسهیل در تردد و افزایش انضباط ترافیکی در ورودی و خروجی آرامستان‌ها و درطول محورها را برآورد کرده است.