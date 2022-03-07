دو بازیکن استقلال در خطر از دست دادن دربی/ مجیدی برابر نفت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران که به عنوان تنها تیم بدون شکست در صدر جدول رقابتهای لیگ برتر قرار دارند، در هفته بیست و یکم میهمان خود گل گهر را با نتیجه ۲ بر یک شکست داده تا اولین تیمی باشند که در لیگ بیست و یکم از مرز ۵۰ امتیاز عبور کرده و با ۵۱ امتیاز در صدر جدول قرار بگیرند.

شاگردان مجیدی راحت و بدون تلفات از این دیدار دشوار عبور نکرده و آنها سرمربی خود را به دلیل دریافت کارت قرمز برای دیدار بعد مقابل صنعت نفت از دست دادند. اما این کارت قرمز تمام ماجراها و حواشی این بازی نبود و ۳ بازیکن این تیم با کارت زرد داور جریمه شدند که عبارت بودند از عزیزبک آمانوف، سعید مهری و روزبه چشمی.

کارت زرد روزبه چشمی سومین اخطار این فصل وی بود تا این مدافع میانی و ملی پوش سابق به واسطه دریافت این اخطار در آستانه محرومیت از دربی قرار بگیرد.

پیش از این هم رودی ژستد مهاجم آبی پوشان ۳ اخطاره شده بود و این دو بازیکن در صورت دریافت اخطار در هفته بیست و دوم مقابل صنعت نفت، دیدار مهم و حساس هفته بیست و سوم مقابل پرسپولیس را از دست خواهند داد.

آبی پوشان در هفته‌های بیست و دوم و بیست و سوم دو بازی بسیار حساس مقابل صنعت نفت و پرسپولیس در پیش دارند که امتیازات آن در سرنوشت نهایی آنها در این فصل می‌تواند بسیار اثر گذار باشد.