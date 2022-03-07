جشن میلاد حضرت ابوالفضل(ع) در بارگاه منور رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن میلاد حضرت ابوالفضل العباس با قرائت زیارت امین الله، شعر خوانی، مدیحه سرایی و دکلمه خوانی در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی همراه بود.

همچنین در مراسم جشن شب میلاد حضرت ابوالفضل العباس آیت‌الله محسن کازرونی، عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: هر شخص را از روی سخن دیگران در مورد او و رفتار و گفتار خود فرد می‌توان شناخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: پیامبر (ص) و امامان معصوم سخنان فراوانی در مورد سیدالشهدا (ع) دارند. رسول الله (ص) فرمود امام حسین (ع) کشتی نجات است.

وی ادامه داد: سخنان ارزشمند امام حسین (ع) هم بسیار فراوان است که از جمله آن‌ها دعای عرفه است، آن حضرت می‌فرماید پنج خصلت اگر در کسی نباشد خودش و دیگران هیچ بهره‌ای از او نمی‌برند.

آیت‌الله کازرونی گفت: عقل، دین، ادب، حیا و اخلاق نیکو مواردی است که آن حضرت بر شمرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین آن حضرت می‌فرماید عالم همراه با عمل، ثروتمند همراه با سخاوت و فقیر همراه با صبر، ارزش دارد.

وی بیان کرد: ما که خود را دوستدار و پیرو اهل بیت (ع) و امام حسین (ع) می‌دانیم نباید فقط به محبت لفظی قناعت کنیم بلکه باید در رفتار خود هم شبیه آن‌ها شویم و به گفتار و سخنان اهل بیت (ع) عمل کنیم.