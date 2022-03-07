گفتگو رئیس جمهور با امام جمعه پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در تماس تلفنی با ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه پاوه با بیان اینکه به صورت مستمر از طریق دوستان جویای سلامتی شما هستم و همواره سلام خود را از طریق آنها به شما ابلاغ می‌کنم، اظهار کرد: انتظار دارم جنابعالی علما و مردم شریف منطقه مجموعه دولت را دعا کنند تا بتوانیم هرچه بیشتر به مردم خدمت نمائیم.

وی افزود: به دلیل مشغله فراوان مدتی بود که نتوانسته بودم با شما تماس بگیرم و امروز فرصتی فراهم شد تا جویای احوال شده و درباره مسائل روز بویژه وضعیت استان‌های کرمانشاه و کردستان با شما گفتگو کنم.

رئیس جمهور با تقدیر از مواضع ماموستا قادری در حمایت از دولت مردمی سیزدهم، تصریح کرد: از آنجا که جنابعالی را اهل خیرخواهی و دعوت به صواب می‌دانم به شما این حق را می‌دهم موارد لازم را در خصوص مسائل مختلف به استانداران ما توصیه کرده و انتظار دارم مطالبی را که در مسیر خدمت شایسته‌تر به مردم لازم می‌دانید به آنها یادآوری کنید.

آیت‌الله رئیسی بیان کرد: تجربیات جنابعالی سرمایه‌ای ارزشمند برای کارگزاران دولت است و نمایندگان عالی دولت باید از این تجربیات در مسیر خدمت به مردم بهره ببرند.‌

ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه پاوه در این تماس تلفنی در پاسخ به ابراز محبت و بزرگواری آیت‌الله رئیسی خطاب به ایشان اظهار کرد: لطف همیشگی جنابعالی از طریق مسئولان به ما منعکس می‌گردد و توفیق روزافزون جنابعالی در سایه عنایات خداوند متعال آرزوی قلبی است.

وی با اشاره به سفر ۲ روزه خود به استان کردستان، افزود: در سفری که به کردستان و به قصد دیدار با بزرگان استان داشتم با مسئولان، از جمله نماینده ولی فقیه و استاندار دیدار داشتم و در این دیدارها با یادآوری این نکته که بنده ارتباطی کاری با استان کردستان ندارم، اعلام کردم که خرسند می‌شوم بتوانم قدمی در راه کمک به موفقیت دولت سیزدهم بردارم و حقیقتاً از موفقیت تک تک کارگزاران این دولت از بخشدار و مدیران ادارات گرفته تا فرمانداران و استاندار خوشحال خواهم شد چرا که موفقیت آنان را موفقیت آیت‌الله رئیسی می‌دانم.

امام جمعه پاوه با اشاره به دیدار خود با استاندار کردستان، تصریح کرد: به آقای زارعی‌کوشا عرض کردم شما جوان مخلصی هستید و بنده آمده‌ام تا از دوستان خودم در استان کردستان خواهش کنم شما را در انجام وظایف محوله و خدمت به مردم یاری کنند چرا که اعتقاد دارم حمایت از استاندار کردستان، حمایت از برنامه‌های دولت و شخص رئیس جمهور است.

ماموستا قادری خطاب به رئیس جمهور گفت: هم در استان کرمانشاه و هم در استان کردستان و نیز در هر جای دیگر که نیاز بدانم به عنوان برادری کوچک و خدمتگزار مردم با اخلاص و متعهدانه به مجموعه دولت کمک خواهم کرد و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

وی در پاسخ به سوال رئیس جمهور در خصوص عملکرد استاندار کردستان، با اشاره به دیدار با وی و جمعی از مسئولان، بیان کرد: آقای زارعی‌کوشا را انسانی مخلص یافتم و مدت زیادی از حضور وی در کردستان نمی‌گذرد و با توجه به مشکلات متعددی که در استان وجود دارد نیازمند همکاری نیروهای متعهد و مخلص و صد البته حمایت دولت است.

امام جمعه پاوه با اشاره به اینکه دولت سیزدهم وارث انبوهی از مشکلات است که از گذشته به ارث رسیده، تصریح کرد: دولت جنابعالی در سایه الطاف الهی تا امروز دولتی عمل‌گرا بوده و شخص جنابعالی مخلصانه و صادقانه برای حل مشکلات در میدان عمل حضور پیدا کرده‌اید و امیدوارم خداوند سبحان به جنابعالی کمک کند در حل مشکلات جامعه موفق و منصور باشید.