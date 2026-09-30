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۸ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۳

۷ فلسطینی دیگر در غزه به شهادت رسیدند

۷ فلسطینی دیگر در غزه به شهادت رسیدند

در حالیکه رژیم صهیونیستی همچنان با نقض توافقات، به کارشکنی در مسیر آتش‌بس ادامه می‌دهد، منابع بیمارستانی از شهادت هفت فلسطینی دیگر در حملات نظامیان این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روسیا الیوم»، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که در جریان تیراندازی‌های روز سه‌شنبه نظامیان صهیونیست در نقاط مختلف غزه، هفت فلسطینی به شهادت رسیدند.

این جنایت در شرایطی رخ می‌دهد که رژیم صهیونیستی پس از یک سال جنگ‌افروزی و شکست در تحقق اهداف اعلامی خود (نابودی حماس و بازگرداندن اسرا)، ناچار به پذیرش توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در اکتبر ۲۰۲۵ شد؛ توافقی که اکنون با رویکرد متناقض و کارشکنی‌های مداوم صهیونیست‌ها همراه است.

تجاوزهای گسترده رژیم صهیونیستی که با حمایت مستقیم آمریکا صورت گرفت، علاوه بر نسل‌کشی فلسطینیان، به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های غزه منجر شده است؛ فاجعه‌ای انسانی که به برآورد سازمان ملل، بازسازی آن نیازمند حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه است.

کد مطلب 6963104

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