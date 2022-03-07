یادواره اولین شهید مدافع سلامت کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در این یادواره که با حضور مردم و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، گفت: شهید زارعی دلسوزانه تا آخرین لحظه زندگی خود در میدان مبارزه با بیماری منحوس کرونا ایستاد و برای نجات جان مردم استان تلاش کرد.

حجت الاسلام سید نصیر حسینی افزود: این شهید با اندیشه الهی و توحیدی در مسیر انقلاب گام بر می‌داشت و در شرایط سخت کرونایی پیش قدم بود.

وی با بیان اینکه در پیشگاه خداوند انسان بسیار ارزشمند است، گفت: اگر در جامعه بشری تفکر انسانی و معنویت و اخلاق حاکم نباشد، انسان دیگر ارزشی نخواهد داشت و از مقام انسانیت سقوط کرده است.

حسینی تصریح کرد: کار کردن در نظام جمهوری اسلامی ثواب دارد و جنگیدن در مسیر خدا شهادت را نیز در پی دارد و باید راه این شهیدان که خدمت به مردم بود، ادامه یابد.