به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر؛ نشست خبری یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر امروز دوشنبه ۱۶ اسفند با حضور امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در وزارت ارشاد برگزار شد.

ابتدا سید مجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛ از تشکیل دبیرخانه جشنواره و فعالیت ۴ ماهه آن خبر داد و گفت: لباس و پوشاک صرفا عامل ستر یا پوشش و پوشاندن بدن نیست بلکه یکی از غذاهای روح روان و جسم انسان است که غذایی معنوی و روحی است.

وی افزود: اگر در خصوص سلامت مصرف جامعه دغدغه داریم، محصولات متنوع فرهنگی شامل اسباب بازی، کتاب و تئاتر و ... است اما لباس پر مصرف ترین کالای فرهنگی در سبد مصرف خانواده ایرانی است. ما با میراث و توان ایرانی نه تنها توان پاسخ گویی به نیاز خودمان را داریم بلکه می توانیم به صادر کننده تبدیل شویم. این رویکرد که لباس وارداتی در کشور مطرح است و لباس خارجی را برتر می دانیم باید تغییر کند و به اهمیت لباس صادراتی تبدیل شود. اگر موفق شویم خانواده ایرانی افتخار خواهد کرد که لباس صادراتی ایرانی به تن می کند.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: رویکرد ما رفتن به سمت پوشیدن لباس صادراتی ایران است. دسترس پذیری لباس زیبا، سالم، ارزان و عفیفانه حق ایرانی ها است و باید جشنواره آن را تامین کند. جشنواره مد فجر بازطراحی شد و تمام نواقص رفع شد و تلاش داریم در تعامل با جهان با شاخص های اسلامی ایرانی صادر کننده باشیم. جشنواره در این تراز نبود به همین دلیل بازطراحی شد و دلیل تاخیر برگزاری جشنواره نیز به همین دلیل است.

امامی در ادامه به تشریح دلایل برگزاری جشنواره مد فجر در تیر ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: تعدد جشنواره ها در بهمن و شرایط ویژه کسب و کار در اسفند می توانست جشنواره را تحت تاثیر قرار دهد. ما معتقدیم مردم تهران حق دارند از هزاران متر ضای نمایش و حتی فرصت فروش محصولات استفاده کنند. مردم حق دارند کارنامه مد کشور را ببنند و بخرند به همین دلیل ۲۱ تیر ماه سال اینده که روز حجاب و عفاف است به عنوان زمان جشنواره انتخاب شد.

وی از برگزاری همایش علمی پژوهشی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی -اسلامی خبر داد و گفت: سه مدیر از جامعه زنان جشنواره یازدهم را همراهی می کنند و رویکرد نواوری و کاربردی و ملی و بین المللی بودن را با هم تلفیق کرده ایم. همچنین تجلیل از مفاخر و حمایت از هنرمندان کمتر شناخته شده در کنار اعطای درجه یک هنری به اساتید علمی در دستور کار است. در شورای سیاست گذاری جشنواره از صنف و صنعت وجود دارند و رویکرد اصلی ما این است که طراح در تعامل با صنف قرار بگیرد و طرحش خریده و دوخته شود و قابل فروش شود و باید تمام چرخه مد قرار گیرد.

در ادامه سپیده یاقوتی دبیر جشنواره مد و لباس فجر، نیز گفت: تغییر در زمان جشنواره به صورت هدفمند مطرح شد. مکان نیز برج میلاد خواهد بود و جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ افتتاحیه جشنواره برگزار خواهد بود و ایران سرزمین تعامل رویکرد کلی جشنواره است.

یاسینی دبیر علمی جشنواره نیز گفت: این جشنواره پیرو تدوین سند پوشش رویکرد متفاوتی دارد و اهمیت مطالعات نظری را همگام با تحولات مد دریافته است. سه محور کلی همایش نیز شامل ابعاد تاریخی اجتماعی پوشش حیاورز، پوشاک سلامت محور و اقتصاد پوشاک است.

در ادامه خرمدره مدیر بخش رقابتی جشنواره گفت: بخش های مختلف رقابتی شامل طراحی لباس بانوان، اقایان، چادر، پارچه، کیف و کفش، تزئینات، بسته بندی پوشاک و بخش جانبی شامل رودوزی، دوخت سنتی، چاپ دستی و پارچه سازی است و کمیته ها از فردا اغاز به کار می کنند. بخش ویژه جشنواره نیز طراحی لباس مشاغل است.

در ادامه مرضیه الله دادی دبیر اجرایی جشنواره نیز عنوان کرد: بخش غیر رقابتی جشنواره از قسمت های مختلف تشکیل شده که در بخش بین الملل از متخصصان داخلی و خارجی برای نشست ها دعوت خواهد شد. بخش بین الملل در بخش نمایشگاهی نیز حضور دارد. از استان ها و اقوام نیز دعوت می کنیم در جشنواره حضور داشته باشند.

در ادامه نشست سید محید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به پرسش های اصحاب رسانه پاسخ داد و در واکنش به این سوال که چه کسی مصوبات کارگروه را تعیین می کند و قرار است ایا ما مانتو برای سایرکشورها صادر کنیم، گفت: با در نظر گرفتن غرب اسیا و ایران فرهنگی مزیت هایی داریم و تلاش می کنیم این مزیت ها را بشناسیم و فعال کنیم تا در کشورهای متعد در سال اینده نمایشگاه لباس ایرانی امروز که قابل پیوند با لباس فردا هست را برپاکنیم و پیش بینی حضور در ۱۰ کشور در سال اینده است. تمام سیاست گذاری ها با حضور هشت عضو در کارگروه انجام می شود. باید همه مصوبات کارگروه امضای وزیر را می داشت که ما چیزی ندیدیم و گویی قرار بود کارگروه فقط اداره شود.

امامی در خصوص حجاب استایل ها نیز گفت: با حجاب استایل ها مرتبط هستیم و معتقدیم می توانیم از ظرفیت افرادی که معتقد به پوشش عفیفانه هستند استفاده کنیم. تا شش ماه آینده امکان برگزاری جشنواره ای غیر از جشنواره فجر نیست و تعدد جشنواره ها موجب می شود تمرکز خود را از دست بدهیم. اما اصناف و بخش خصوصی اگر برای برگزاری اعلام امادگی کنند حمایت خواهیم کرد. در حال نیز تنظیم ائین نامه رسانه ای در حوزه مد را در دستور کار داریم.

وی در خصوص مدلینگ زنده نیز گفت: در پی ترویج مدلینگ زنده نیستیم، حمایت هم نمی کنیم، مجوز هم نمی دهیم اماتبلیغ محیطی حق تولید کننده و طراحی است و ما به دنبال نواوری در این حوزه هستیم.

بر اساس این گزارش؛ در پایان مراسم نیز از تندیس طلایی جشنواره رونمایی شد