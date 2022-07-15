انحراف ذائقه مردم و کمبود مراکز فروش حجاب اسلامی در سطح شهر

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه - زینب رازدشت: یازدهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۸ تیر در طبقه دوم برج میلاد تهران آغاز شد و تا پایان امروز جمعه ۲۴ تیرماه ادامه دارد.
برگزاری این رویداد که سال گذشته و در ایام دهه فجر به دلیل افزایش مبتلایان به ویروس کرونا و همچنین اعمال تغییراتی در مجموعه کارگروه و ستاد برگزاری جشنواره به تعویق افتاد، تیرماه امسال و همزمان با هفته بزرگداشت عفاف و حجاب برگزار شد.
بنا به گفته مریم کریمی مدیر بخش حجاب یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، از ۷۰ اثر رسیده به نمایشگاه ۵۰ اثر به بخش نمایشگاه راه پیدا کرده است و اگر مروری بر طرحها داشته باشیم، متوجه تنوع در میان آنها میشویم. چادرهای عربی در طرحهای متعدد و عباهایی که بیشتر به سلیقه جامعه کنونی میخورد.
همچنین طرحهایی در حوزه کیف قدری به نسبت دورههای گذشته بهتر بوده تا جایی که رنگ در میان طرحها موج میزند. ترکیب رنگهای سبز و آبی، مانتوهای بلد با رنگهای شاد و برگرفته از المانهای ایرانی - اسلامی و یا طرحهایی با عنوان گوهرشاد. تک تک طرحها نشان از کاربردی بودن آنها و منطبق با نیاز روز جامعه است.
رنگ مشکی از کشورهای عربی وارد کشور شده است
مریم کریمی مدیر بخش حجاب یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفت: در آثار ارسالی به جشنواره نگاه مان تنها رنگهای تیره به ویژه مشکی نبود. شاید رنگ مشکی عرف جامعه باشد، اما ما میتوانیم چادر مشکی را با رنگهای سرمهای، سبز و حتی کرم وارد جامعه کنیم. حجاب در کشورهای اسلامی همچون مالزی و اندونزی مثل مداد رنگی میماند و آنقدر رنگ در حجاب شأن موج میزند که آدم مجذوب حجاب شأن میشود.
وی افزود: رنگ مشکی از کشورهای عربی وارد کشور شده است و رنگ پایه ما در زمان صفویه، هخامنشی مشکی نبود و حتی سربندها و پوششهایی که خانمها در آن مقطع استفاده میکردند، هرگز مشکی نبوده است بلکه گل گلی بوده یا خط روبندهای شأن که در فیلمهای قدیمی شاهد هستیم، سفید بود. همچنین چادرهای شأن هم مشکی نبود. ما در این نمایشگاه سعی کردیم به طراحان بیاموزیم که از رنگ مشکی صرفاً جهت طراحی استفاده نکنند و از کارهای رنگی استفاده بیشتری داشته باشند.
قونسوری: باید مردم را به سمت رنگهای شاد سوق دهیم تا روحیه شأن بشاش تر و شاد تر شوند. متأسفانه این روزها مردم از رنگهای تیره بیشتر استفاده میکنند.
مدیر بخش حجاب یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفت: درست است که چادر برترین حجاب است اما جوان امروزی ممکن است که چادر را انتخاب نکند، به همین دلیل برای این نوع سلیقه، مانتوهای بلند را طراحی و در این نمایشگاه به نمایش گذاشتیم که جذابیت بیشتری داشته باشند. این مانتوها بلند و پوشیده است و به تولیدکنندگان و طراحان پیشنهاد دادیم تا نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
وی ادامه داد: سعی کردیم در داوریها آثاری را وارد نمایشگاه کنیم که کاربردی باشد نه آنکه طرحها صرفاً جنبه تزئینی داشته باشد. البته در میان کارها شاهد طرحهای جواهردوزی هم بودیم که این طرحها برای میهمانی ها و عروسیها مورد استفاده قرار میگیرد.
کریمی گفت: طی این چند روز تولیدکنندگان به سراغ طراحان آمدند و در همین جشنواره، طرحهای شأن را خریداری کردند؛ تمامی طرحها قابلت تولید دارد و انشالله تا چند ماه آینده در بازار شاهد خواهیم بود.
مراکز فروش حجاب اسلامی در سطح شهر کم است
مدیر بخش حجاب یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفت: متأسفانه در سطح شهر و کلان شهرها، فروشگاههایی که مرکز ارائه حجاب اسلامی باشد، بسیار کم است و اگر شهردار محترم و مسئولان بالاتر این را لحاظ کنند که مراکز فروش محصولات حجاب را در سطح کشور زیاد کنند، تولیدکننده هم وارد میشود و از این موضوع استقبال میکند تا محصولش را به عرضه میرسد.
وی ادامه داد: هم اکنون سه مرکز خرید پوشاک اسلامی در سطح شهر تهران فعالیت میکنند که میتوان به مرکز خرید گل یاس در غرب تهران، مرکز خرید مهتاب سنتر در بلوار ارتش و مرکز خرید کوه نور در پیروزی اشاره کرد.
اختصاص یک طبقه از «مال» به پوشاک اسلامی
کریمی گفت: ما قابلیت این را داریم تا تعداد مراکز را بیشتر کنیم تا مردم به راحتی به پوشاک مناسب و منطبق با فرهنگ ایرانی - اسلامی دسترسی داشته باشند. زمانی که تعداد چنین مراکزی اندک باشد، قطعاً مردم مسیر را اشتباه میروند و پوشاک را از جای نامناسب خریداری میکنند. بنظر میرسد باید مراکز دائمی فروش داشته باشیم.
فروز: طبق تحقیق و پژوهشهایی که داشتهام، قیمت پارچه نسبت به پنج سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. همچنین ۸۰ درصد پارچههایی که قرار است تبدیل به لباس شوند، وارداتی است و متأسفانه یک سری از پارچهها کیفیت لازم را ندارند.
وی افزود: در تهران «مراکز مال» بسیار است، چه اشکالی دارد در یکی از طبقات هر «مال» پوشاک و حجاب اسلامی به فروش برسد. هم اکنون در دبی شاهد هستیم که در هر «مال» محصولات حجاب را به فروش میرساند. بنابراین اگر شهردار محترم این موضوع را ملزم بداند که مثلاً یک طبقه از هر «مال» را به محصولات حجاب اختصاص دهد، قطعاً ایران گلستان خواهد شد.
در فضای نمایشگاه شاهد هستیم که تک تک داوران به گفت و گو با طراحان به صورت مستقیم میپردازند و گفت و گوی تخصصی میان شأن صورت میگیرد.
دولت به فکر زیرساختها باشد تا مانع از گران بودن لباسهای ایرانی - اسلامی شود
رؤیا محمدی یکی از داوران جشنواره و دبیر اجرایی مسابقات زنده انجمن صنفی آرائه های تزئینی است. او با اشاره به این موضوع که تک تک طرحهای به نمایش گذاشته در جشنواره مد و لباس کاربردی است، گفت: در همه این طرحها از نقوش اصلی ایران استفاده شده است. برخی از نقوش مسجد گوهرشاد بوده یعنی از همه المانها استفاده شده است.
وی ادامه داد: اگر شما دقت کنید لباسهایی که امروزه شاهد هستیم، در آن پارچههایش انگار نقش کاشی یک مسجد را برداشتهاند و از آن استفاده میکنند، درحالی که در این طرحها نقشها به گونهای روی پارچهها استفاده شده است که تداعی کننده آن موضوع است.
این داور جشنواره گفت: اکثر طرحها کاربردی و لباسها کاملاً پوشیده است و میتواند نیاز امروز مردم جامعه را رفع کند. همچنین شیک بودن در این لباسها موج میزند. اگر کارگروه ساماندهی مد و لباس اجازه تولید انبوه به این طرحها بدهد، قطعاً شاهد پوشش مناسبی در سطح جامعه خواهیم بود.
محمدی با اشاره به گران بودن برخی از لباسها با پوشش ایرانی - اسلامی گفت: گران بودن لباسهای این چنینی، ربطی به خریدار یا فروشنده ندارد بلکه مشکل از زیرساخت هاست که متأسفانه مسیر اشتباهی پیش میرود. یک طراح هنرش را به فروش میرساند و نباید از او گلایه کرد. به هرحال او هم در این مملکت زندگی میکند و باید از هنرش برای تأمین معاش زندگی اش استفاده کند. بنظر میرسد دولت باید فکری در این زمینه داشته باشد و با فراهم کردن زیرساختهای مناسب، این مشکل را حل کند.
۶۰ درصد ذائقه مردم به سمت انحراف کشیده شده است
در ادامه عباس افروز فعال حوزه مد و لباس و یکی از داوران جشنواره با اشاره به تفاوت ذائقههای مردم جامعه گفت: امروز شاهد تفاوت در ذائقههای مردم هستیم اما نکته مهم این است که متأسفانه به نقطهای رسیدهایم که ۶۰ درصد ذائقهها به سمت نقطه دیگری کشیده شده است که باید این موضوع را آسیب شناسی کنیم که اشکال از کجاست؟ آیا متولیان و فرهنگسازان در این زمینه کوتاهی کردهاند و یا مشکل از آنسوی مرزهاست و مقصران مبلغان مد و فشن لباس هستند که بیشتر در فضای مجازی فعالیت میکنند؟ باید این موضوع را آسیب شناسی جدی انجام داد.
محمدی: گران بودن لباسهای این چنینی، ربطی به خریدار یا فروشنده ندارد بلکه مشکل از زیرساخت هاست که متأسفانه مسیر اشتباهی پیش میرود.
وی افزود: اگر مروری بر فرهنگ این کشور داشته باشیم متوجه میشویم که ایران در چهار هزار سال پیش صادرکننده مد و پوشش در دنیا بود و امروز به نقطهای رسیدهایم که ۵۰ درصد مصرف کننده هستیم. آیا نام این اتفاق تهاجم فرهنگی است یا ذائقه؟ امروز در اجتماع شاهد انوع پوشش هستیم اما ذات و اصل مردم به سمت پوشش لباس پوشیده است و حتی از زمان هخامنشی، ساسانیان، اشکانیان، شاهد هستیم که پوشش ایرانیها همیشه پوشیده بوده است و امروز به کدام نقطه دست یافتهایم؟
این فعال حوزه مد و لباس با اشاره به گران بودن لباسهای پوشیده گفت: طبق تحقیق و پژوهشهایی که داشتهام، قیمت پارچه نسبت به پنج سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. همچنین ۸۰ درصد پارچههایی که قرار است تبدیل به لباس شوند، وارداتی است و متأسفانه یک سری از پارچهها کیفیت لازم را ندارند.
وی افزود: نکتهای که در حوزه مد و لباس شاهد هستیم این است که نوع پوشش ما منطقهای شده است (جنوب شهر، میانه شهر و بالاشهر)؛ یک فرد بالاشهر ممکن است مانتویی بخرد که قیمتی بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ میلیون حداقلی باشد. اما فرد در پایین شهر مانتویی می خرد که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان است. پوشش افراد و قیمتها در یک شهر متفاوت از یکدیگر است.
کریمی: رنگ مشکی از کشورهای عربی وارد کشور شده است و رنگ پایه ما در زمان صفویه، هخامنشی مشکی نبود و حتی سربندها و پوششهایی که خانمها در آن مقطع استفاده میکردند، هرگز مشکی نبوده است بلکه گل گلی بوده یا خط روبندهای شأن که در فیلمهای قدیمی شاهد هستیم، سفید بود. افروز گفت: ما متولی فرهنگسازی و حجاب و پوشش در کشور هستیم و زمانی که گفته میشود و حرف از حجاب برتر می زنیم، خود چادر داخلی که مربوط به داخل کشور است، شاهد قیمتی بین ۷۰۰ تا یک میلیون و حتی بیشتر از آن هستیم. عملاً یک فرد در شرایط اقتصاد ضعیف امروز نمیتواند چنین محصولی را خریداری کند. البته گران بودن مربوط به پوشاک نیست و هم اکنون بحث تورم و مباحث مربوط به اقتصاد در همه بخشها وجود دارد و مردم قدرت خرید بسیاری از کالاها را ندارند. امری است که نه دولت، نه تولیدکننده و نه طراح میتواند کاری انجام دهد، بلکه فضای جامعه به این شکل درآمده و هرکسی به اندازه وسعت قدرت خریدی که دارد، لباس می خرد.
رنگ شاد در جامعه تأثیر بسیار ی بر روحیه مردم میگذارد
در ادامه سعید قونسوری مدیرعامل مؤسسه فرهنگی انتشارات جمال هنر و داور افتخاری جشنواره گفت: طراحی یا مد همچون چشمه آبی میماند که به حرکت در میآید و این چشمه نشأت گرفته از فرهنگ ما است. این دوره از جشنواره به نسبت دوره قبل دارای طرحهای بهتر با رنگهای جذاب و مطابق با نیاز روز جامعه است.
وی افزود: باید مردم را به سمت رنگهای شاد سوق دهیم تا روحیه شأن بشاش تر و شاد تر شوند. متأسفانه این روزها مردم از رنگهای تیره بیشتر استفاده میکنند. اگر طرحهای این جشنواره به تولید انبوه برسد، قطعاً در جامعه شاهد رنگها و تنوعهای بیشتری در پوشش مردم خواهیم بود. همچنین از نظر روانشناسی رنگهای شاد میتواند تأثیر بیشتری بر روحیه مردم داشته باشد.
یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر فردا جمعه ۲۴ تیرماه به کار خود پایان میدهد؛ اساساً برگزاری چنین جشنواره و نمایشگاههایی میتواند مؤثر باشد مشروط بر آنکه طرحهای مناسب و منطبق با نیاز و سلیقه روز جامعه به تولید انبوه برسد. اگر جشنواره و نمایشگاهی به چنین امری دست یافت، قطعاً در کار خود موفق بوده است، در غیر این صورت برگزاری آن چیزی جز هدر رفت بیت المال نخواهد بود.
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