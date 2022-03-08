برگزاری اردوی جهادی نوروزی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری

مجید حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی در ایام نوروز ۱۴۰۱، اظهار کرد: قرارگاه جهادی امام رضا (ع) چهارمحال و بختیاری و گروه جهادی از تبار آسمان به منظور خدمت به مناطق محروم دهستان شلیل روستای لندی از پنجم فروردین ۱۴۰۱ در این منطقه حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه این فعالیت جهادی ویژه بانوان و برادران است، تصریح کرد: علاقه مندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه ثبت نام کنند.

مسئول قرارگاه جهادی امام رضا (ع) چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: فعالیت‌های جهادی در این منطقه در چهار حوزه پزشکی، فرهنگی، دامپزشکی و عمرانی خواهد بود.

حیدری برگزاری اردوهای جهادی راه انسان سازی دانست و گفت: جوانان با حضور در این مناطق با شرایط و محرومیت‌ها آشنا می‌شوند و در جهت رفع آن تلاش می‌کنند.