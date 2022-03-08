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۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۳۵

رئیس دادگاه بخش موسیان و دشت عباس:

۹۵ درصد پرونده های قضایی منابع طبیعی موسیان رسیدگی شد

۹۵ درصد پرونده های قضایی منابع طبیعی موسیان رسیدگی شد

دهلران-رئیس دادگاه بخش موسیان و دشت عباس گفت: در سال جاری خوشبختانه ۹۵ درصد پرونده های قضایی منابع طبیعی در موسیان رسیدگی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله نیازی فر عصر سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام هواسی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی استان ایلام و کارکنان اداره منابع طبیعی دهلران، اظهار کرد: اراضی ملی در ردیف حقوق عامه محسوب شده و دستگاه قضائی برای حمایت از منافعی که به عموم مردم تعلق دارد با متخلفان و متصرفین برخورد قاطع دارد و هیچ اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.

وی بیان داشت: نظارت مستمر بر اراضی ملی با استقرار و گشت زنی در عرصه‌های ملی و پیشگیری از تصرف و تخریب منابع طبیعی بخصوص ایام نوروز از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

نیازی فر افزود: اقدامات پیشگیرانه و قهری دستگاه قضائی در مسیر صیانت از اراضی ملی است و دادگاه موسیان برابر قانون در کنار اداره منابع طبیعی و هماهنگ با سایر دستگاه‌های مرتبط در حفظ و صیانت از آنها با متجاوزان به عرصه‌های ملی برخورد قاطع دارد.

کد مطلب 5442326

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