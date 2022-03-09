بازگشایی غارعلیصدر در صورت اخذ مجوز ستاد مدیریت کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله ابراهیم خانی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه در شرایط کرونایی ضرورت حفظ سلامت جامعه میزبان و میهمان در سفرهای نوروز ۱۴۰۱ باید در دستور کار باشد، گفت: باید به بهترین وجه ممکن خدماتی شایسته و درخور هموطنانی که شهر ما را به عنوان مقصد یا مسیر سفر انتخاب می‌کنند، به آن‌ها ارائه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا لازم است نهایت تلاش و کوشش خود را در جهت رضایتمندی این عزیزان به کار ببندیم، از ایجاد ۱۰ کمیته ارائه خدمات سفر در شهرستان کبودراهنگ خبر داد و گفت: برقراری هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و این کمیته‌ها امری ضروری است.

سرپرست فرمانداری کبودراهنگ افزود: غار علیصدر در صورت مجوز از سوی ستاد مدیریت کرونای استان بازگشایی خواهد شد و در صورت بازگشایی شرکت سیاحتی علیصدر باید با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا خدمات لازم را به مسافران ارائه دهند.

ابراهیم خانی اولویت نخست اقامت گردشگران را در مراکز رسمی اقامتی شهرستان و روستای گردشگری علیصدررا عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در اقامت گردشگران الزامی است بنابر این، اسکان مسافران در اولویت نخست در مراکز اقامتی رسمی اعم از مدارس، خانه معلم، هتل و خانه‌های اجاره‌ای تحت نظارت مرکز بهداشت و درمان و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کبودراهنگ میسر خواهد بود.

وی افزود: لیست کشیک‌های نوروزی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اصناف شهرستان تهیه و اطلاع‌رسانی شود.

سرپرست فرمانداری کبودراهنگ گفت: این شهرستان برای استقبال و پذیرش مسافران و گردشگران نوروزی آمادگی لازم را دارا است و برای اسکان هم‌وطنان مشکلی وجود ندارد.