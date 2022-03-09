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۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۱۴

پیکر شهید احسان کربلایی پور در قم تشییع و خاکسپاری می شود

پیکر شهید احسان کربلایی پور در قم تشییع و خاکسپاری می شود

قم- مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم احسان کربلایی پور در قم برگزار و در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم خاکسپاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید مدافع حرم سرهنگ پاسدار احسان کربلایی پور که روز دوشنبه در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به حومه شهر دمشق سوریه، به همراه سرهنگ پاسدار مرتضی سعید نژاد دیگر رزمنده ایرانی به شهادت رسید، در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

پیکر این شهید مدافع حرم پس از طواف گرد ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و اقامه نماز در حرم مطهر تا گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) تشییع خواهد شد تا در جوار شهید محمدمهدی لطفی نیاسر که او نیز در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی در سال ۹۷ در سوریه به شهادت رسیده بود، خاکسپاری شود.

جزئیات مراسم تشییع این شهید مدافع حرم متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 5442540

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    نظرات

    • مهدی عسگری IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      انشا الله با حضرت ابا عبدالله محشور گردد

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