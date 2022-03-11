شاید دیدار استقلال و صنعت نفت به حاشیه کشیده شود!

هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز جمعه آبی پوشان برابر نفت آبادان گفت: نفت با پیروزی برابر پرسپولیس شرایط خوبی پیدا کرده است. اعتقاد دارم با توجه به حضور منصوریان در رأس کادر فنی این تیم باز هم شاهد حواشی در این دیدار باشیم. نفتی‌ها انگیزه زیادی دارند و به دنبال این هستند تا بتوانند از استقلال در تهران امتیاز بگیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد استقلال ۳ امتیاز این دیدار را با محتاط بودنش فدای دربی کند گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد. با توجه به شرایطی که استقلال در جدول دارد اگر بتواند دو بازی آینده خود رابا برد به پایان برساند ۷۰ درصد راه قهرمانی را رفته است. بنابراین فکر می‌کنم استقلال تمرکزش را بر روی بازی با نفت خواهد گذاشت تا بتواند با پیروزی در این دیدار همچنان فاصله امتیازی خود را پرسپولیس حفظ کند.

شکوری در پایان با اظهار رضایت از بازی عزیزبک آمانوف گفت: از بازی او لذت می‌بردم. او سرپنجه و سرحال است و تا موقعی که در زمین حضور دارد نقش تعیین کننده‌ای دارد و به اعتقاد من هر چه از زمان حضورش در استقلال بگذرد بهتر و بهتر خواهد شد.