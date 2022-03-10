کلاهبرداری میلیاردی به بهانه کمک به نیازمندان در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی کسانی اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود که مورد کلاهبرداری میلیاردی قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: فرد شاکی عنوان کرد شخصی از طریق اینستاگرام به اکانت وی پیام داده که به دلیل ابتلاء به سرطان تا چند ماه دیگر فوت می‌کند و به دلیل اینکه همسر فوت شده‌اش اهل کشور ایران بوده تصمیم گرفته یک چمدان پول به مبلغ ۲ میلیون دلار جهت توزیع بین نیازمندان به آدرس وی ارسال کند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: شاکی در ادامه عنوان کرد فرد کلاهبردار بیان کرده به‌علت محدودیت‌های بانکی، امکان انتقال به‌صورت حساب به حساب را ندارد و قرار است با پست ویژه از طریق یکی از کشورهای همسایه چمدان پر از دلار را ارسال کند و در ادامه هم با تهیه تصاویری از جعبه حاوی ارز اعتماد وی را جلب کرده است.

عباسی کسانی گفت: فرد کلاهبردار در چند مرحله به بهانه‌های مختلف نظیر جریمه، عوارض و مالیات گمرکی، مهر و موم کردن جعبه و… مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و معادل مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال ارز از شاکی دریافت کرده بود.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با دریافت این اطلاعات اقدامات فنی خود را برای شناسایی فرد کلاهبردار آغاز و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد وی ساکن یکی از استان‌های مرکزی کشور است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه بیان کرد: با هماهنگی مقام قضائی تیمی از کارآگاهان زبده این پلیس به استان محل سکونت متهم اعزام و طی ۷۲ ساعت اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات میدانی شبانه‌روزی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

عباسی کسانی اضافه کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا در بازجویی‌ها ابتدا منکر هرگونه کلاه‌برداری شد اما پس از مواجه با ادله و مستندات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد.

وی تاکید کرد: شهروندان باید از اعتماد بیجا به افراد ناشناس خودداری کرده و از پاسخگویی به تماس‌ها، ایمیل‌ها و هرگونه ارتباط مجازی با این افراد خودداری و از واریز وجه و در اختیار گذاشتن اطلاعات بانکی خود به آنها خودداری کنند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سایت این پلیس به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

وی گفت: شهروندان در صورت نیاز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری و یا شماره تماس ۰۸۳۲۱۸۲۳۱۷۸ و ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت ۲۴ ساعته با همکاران کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.