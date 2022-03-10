به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت» همراه با انتشار تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب «حوض خون» از سوی مؤسسه پژوهشی-فرهنگی انقلاب اسلامی یکشنبه هفته آینده (۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰) از ساعت ۱۶ در محل بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک برگزار میشود.
کتاب «حوض خون» روایتی از مجاهدت بانوان اندیمشکی از رختشویی در دوران دفاعمقدس است که در ۵۰۴ صفحه و به قلم سرکار خانم فاطمهسادات میرعالی نوشته و توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چاپ شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مهرماه امسال در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای زنجان با اشاره به مطالعه کتاب «حوض خون» فرمودند: «من اخیراً یک کتابی خواندم به نام حوض خون -البتّه من در اهواز دیده بودم؛ خودم مشاهده کردم آنجایی را که لباسهای خونی رزمندگان را و ملحفههای خونی بیمارستانها و رزمندگان را میشستند؛ [اینها را] دیدم- که این کتاب تفصیل این چیزها را نوشته؛ انسان واقعاً حیرت میکند؛ انسان شرمنده میشود در مقابل این همه خدمتی که این بانوان انجام دادند در طول چند سال و چه زحماتی را متحمّل شدند؛ اینها چیزهایی است که قابل ذکر کردن است.»
پیش از این دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در همایشهای جداگانهای از نویسندگان و راویان کتابهای «نورالدین پسر ایران»، «پایی که جا ماند»، «لشکر خوبان»، «من زندهام»، «آن بیستوسه نفر»، «وقتی مهتاب گم شد»، «گلستان یازدهم»، «دختر شینا»، «آب هرگز نمیمیرد»، «فرنگیس»، «در کمین گل سرخ»، «مربعهای قرمز»، «عصرهای کریسکان» و «تنها گریهکن» تقدیر کرده و یادداشتها و تقریظهای رهبر انقلاب اسلامی را بر این کتابها منتشر کرده بود.
این مراسم به صورت زنده از پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR و همچنین شبکههای سیما پخش خواهد شد.
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