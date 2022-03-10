واکنش تند باشگاه استقلال به بیانیه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، محمد نوری فر معاون ارتباطات باشگاه استقلال در واکنش به بیانیه تند باشگاه پرسپولیس خطاب به این باشگاه، در حاشیه نشست خبری پیش از بازی با صنعت نفت صحبتهایی را انجام داد که بخشی از آن را در زیر میخوانید.
* نمیخواستم این صحبتها را در کنفرانس خبری مطرح کنم و به همین دلیل پس از کنفرانس در خدمتتان هستم. در خصوص بیانیه توهینآمیز باشگاه پرسپولیس که منتشر شد، میخواستم توضیحاتی ارائه دهم. خواهشم این است که به این مسائل خارج از مسائل روشنفکری فوتبال نگاه کنید. این یک واقعیت است که باشگاه استقلال همیشه یک واکنش از خودش نشان داده و شروع کننده نبوده است.
* دیروز ناگهان یک خبر در رسانههای معتبر منتشر شد که باشگاه پرسپولیس نامهای را به سازمان لیگ زده است اما در بیانیه امروز گفتند که ما این نامه را رسانهای نکردهایم و کارمان قانونی است. با ما از این شوخیها نکنید.
* این همه نامه به سازمان لیگ زده میشود و رسانهای نمیشود. چطور نامه ۱۵ روز پیش ما برای تأخر و تقدم زمانی بازیهایمان نسبت به پرسپولیس رسانهای نشد؟ این چیزها، کارهای ترم یک رسانهای است. فوری نامه میزنید و رسانهای میکنید. چرا؟ به خاطر اختلاف ۶ امتیازی و چیزی جز این نیست.
* کمیته انضباطی از دو باشگاه خواست بیانیهای صادر نشود. به یکباره میبینید قبل از دربی نامهنگاری میکنند تا جوسازی کنند. همین جوسازیها را کردهاند که پنالتی دقیقه ۲ استقلال در دربی گرفته نمیشود و داور در دقیقه ۹۰ جرات نمیکند پنالتی ما در دربی دور رفت بگیرد.
* متاسفانه اکثر رسانهها هم طرفداران آن تیم هستند. قدرت وایرال شدید دارند. اسامی آنها کاملاً مشخص است. صحبت از این میکنند که ما این را در اختیار رسانهها قرار ندادهایم. شما فضاسازی را علیه قضاوت در دربی انجام دادهاید.
* در همان برنامه فوتبالی که شما به آن استناد میکنید، در نیم فصل مشخص شد استقلال ۴ امتیاز به خاطر اشتباهات داوری ضرر کرده است. تازه بازی با فجر سپاسی تصویربرداری خوبی انجام نشده بود و گل ارسلان را در آن بازی داور به اشتباه مردود کرد.
* شما نگاه کنید مدیرعامل یک تیم در خصوص سربازی صحبت کرد و چه بلوایی شد. آنقدر زدند که این دو بازیکن عزیز را از استقلال گرفتند. یک مدیر عامل دیگر هم هست که بارها درباره سرمربی سابق تیمش و انتقالش به یک تیم دیگر صحبت کرده و گفته است که چرا پول ما را نمیدهید و چرا از پرسپولیس کسر امتیاز نمیکنید؟ اما انگار نه انگار.
* توسط عوامل خود در رسانهها روی دو بازیکن سرباز استقلال زوم میکنند ولی میگویند نباید درباره فلان بازیکن خوش اخلاقشان صحبت شود که کارت معافیتش دچار مشکل است.
* اینها ظلمهایی است که در حق استقلال انجام میشود. در اطلاعیهشان نوشتهاند که با زورگویی بازی با پیکان لغو شده است. این توهین به سازمان لیگ است. از کدام زورگویی صحبت میکنید که دو مدافع عزیز ما الان در ملوان هستند؟ طبق قوانین سازمان لیگ و ایفمارک مسابقه با پیکان لغو شده بود. همان سازمانی که ما از ابتدای فصل بر سر تبلیغات محیطی و مسائل دیگر، مشکلات زیادی با هم داشتیم، آن بازی را لغو کرد.
* میخواهند با جوسازی روی داور دربی اثر بگذارند. در رابطه با رفتار آقای مجیدی هم آمدهاند و اظهار نظر کردند. شما یک اظهار نظر از طرف ما درباره ضربه سرمربی حریف به داور در یکی از مسابقات دیدید؟ الان چون اشاره کردهاند، ما داریم دربارهاش صحبت میکنیم. درباره تیمهای زحمتکش صحبت کردند. اینکه نمیشود وقتی منافعتان با یک تیم مشترک است، میگویید تیم زحمتکش. شما به همین تیم زحمتکش با دست گل زدید.
* چون خبرنگاران استقلالی در رسانهها کمتر هستند، آنها سعی میکنند با انواع جوسازیها، مسائل را به نفع خودشان کنند. از فدراسیون و کمیته اخلاق و کمیته انضباطی میخواهیم که به این مسائل رسیدگی کنند. ما درباره حق قانونی خود صحبت میکنیم. دیروز هم گفتیم چرا دم دربی جوسازی میکنید؟ این جوسازیها چقدر علیه استقلال در دربی تاثیرگذار بوده؟ چندین پنالتی استقلال را در سالهای گذشته در دربی نگرفتند. بهار امسال خطای امیری را داور در دربی نگرفت. خود امیری مصاحبه کرد و گفت خطای پنالتی کرده است.
* استقلال نیاز به این جوسازیها ندارد. این تیم با قدرت کارش را پیش میبرد و نیازی ندارد که ارتش مجازی داشته باشد. ما به دنبال یک قهرمانی پاک و بی حرف و حدیث هستیم. بیانیه بدهند، جواب بدهند، بی اخلاقی کنند، با واکنش محکم باشگاه استقلال مواجه خواهد شد.
نظر شما