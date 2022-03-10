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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۲۶

فرماندار همدان خواستار شد؛

تسریع در توزیع میوه‌های پیش بینی شده تنظیم بازار همدان

تسریع در توزیع میوه‌های پیش بینی شده تنظیم بازار همدان

همدان- فرماندار همدان بر ضرورت تسریع در توزیع میوه‌های پیش بینی شده تنظیم بازار در مراکز مشخص در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی پنجشنبه در جلسه کمیته مشترک تنظیم بازار شهرستان همدان، گفت: سلامت و امنیت روانی مردم بسیار با اهمیت است و لذا برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده مواد آتش زا و محترقه در این ایام باید توسط بازرسان مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تداخل صنفی در سطح بازار افزود: تعدادی از واحدهای صنفی در ایام نوروز مبادرت به عرضه آجیل، شیرینی و سایر کالاهای پر فروش این ایام می‌کنند که بازرسی اتاق اصناف نباید اجازه فعالیت مغایر جواز کسب و تغییر مقطعی رسته فعالیتی به این واحدهای صنفی بدهد.

فرماندار شهرستان همدان با تاکید بر ضرورت تسریع در توزیع میوه‌های پیش بینی شده تنظیم بازار در مراکز مشخص، تاکید کرد: راه اندازی غرفه‌ها و سازه‌های موقت جهت عرضه میوه شب عید با هدف حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت برای مصرف کننده است و لذا قیمت میوه در این مراکز باید تفاوت معناداری با سایر واحدهای صنفی داشته باشد.

وی با اشاره به فعال شدن اکیپ ویژه نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه، افزود: این اکیپ متشکل از نمایندگان بازرسی اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات و پلیس اماکن عمومی است که انتظار داریم با آرایشگاه‌های زنانه متخلف به طور جدی برخورد کنند.

این مسئول در ادامه، از همکاری اصناف در شرایط شیوع کرونا قدردانی کرد و گفت: بسیاری از مالکان واحدهای صنفی در شرایط کرونایی و محدودیت‌های اعمال شده اجاره بهای دریافتی را از مستأجران نگرفتند یا تخفیف دادند که لازم است، مورد تقدیر قرار گیرند.

کد مطلب 5443930

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