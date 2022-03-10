به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی پنجشنبه در جلسه کمیته مشترک تنظیم بازار شهرستان همدان، گفت: سلامت و امنیت روانی مردم بسیار با اهمیت است و لذا برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده مواد آتش زا و محترقه در این ایام باید توسط بازرسان مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تداخل صنفی در سطح بازار افزود: تعدادی از واحدهای صنفی در ایام نوروز مبادرت به عرضه آجیل، شیرینی و سایر کالاهای پر فروش این ایام می‌کنند که بازرسی اتاق اصناف نباید اجازه فعالیت مغایر جواز کسب و تغییر مقطعی رسته فعالیتی به این واحدهای صنفی بدهد.

فرماندار شهرستان همدان با تاکید بر ضرورت تسریع در توزیع میوه‌های پیش بینی شده تنظیم بازار در مراکز مشخص، تاکید کرد: راه اندازی غرفه‌ها و سازه‌های موقت جهت عرضه میوه شب عید با هدف حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت برای مصرف کننده است و لذا قیمت میوه در این مراکز باید تفاوت معناداری با سایر واحدهای صنفی داشته باشد.

وی با اشاره به فعال شدن اکیپ ویژه نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه، افزود: این اکیپ متشکل از نمایندگان بازرسی اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات و پلیس اماکن عمومی است که انتظار داریم با آرایشگاه‌های زنانه متخلف به طور جدی برخورد کنند.

این مسئول در ادامه، از همکاری اصناف در شرایط شیوع کرونا قدردانی کرد و گفت: بسیاری از مالکان واحدهای صنفی در شرایط کرونایی و محدودیت‌های اعمال شده اجاره بهای دریافتی را از مستأجران نگرفتند یا تخفیف دادند که لازم است، مورد تقدیر قرار گیرند.