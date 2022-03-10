افتتاح نمایشگاه امام زمان شناسی در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شفیق عصر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: دو بخش از این نمایشگاه برای اولین بار و در قالبی بی نظیر و پرمحتوا در البرز همزمان با شب نیمه شعبان افتتاح می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه محوریت کارها به جهت معرفت افزایی است، ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های بین الحرمین کربلا به ما برای کسب تجربه بسیار کمک کرد و توانستیم در اندیشکده ندبه، بار معرفتی بسیار خوبی را ایجاد کنیم تا برای مخاطب بهتر قابل درک باشد.

مدیر مجتمع بین المللی مهدیون کرج از جمله فعالیت‌های مجتمع مهدیون را در خصوص نمایشگاه‌های وقایع کربلا، تابلو نقاشی‌های نفیس از زندگینامه حضرت زهرا سلام الله علیها در قالب ۳۵ تابلو و حدود ۷۰ متر، تابلو نقاشی نفیس از ۲۵ قسمت زندگینامه حضرت عباس (ع)، تابلوی حضرت ام البنین (س)، مهمترین اثر هنری در خصوص حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام که ۱۳ قسمت از زندگی ایشان تصویرگری شده، تألیف و چاپ کتاب مصوّر چادرهای سوخته از وقایع ظهر عاشورا به بعد و نقاشی ۴۰ تابلو روایتی با توضیحات مختصر آنها به ۴ زبان و تهیه کلیپ از این تابلوها به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی برشمرد.

وی بیان کرد: تمامی فعالیت و کارهای گذشته در اندیشکده ندبه به صورت صحیح و مستند جمع آوری شده و در این اندیشکده سیر تاریخی و بیانی که در دعای ندبه وجود دارد و اتفاقاتی که در تاریخ افتاده به صورت تجسمی و هنری پیاده سازی شده است.

شفیق تصریح کرد: تمامی روند برپایی و سیر تاریخی اندیشکده به همت مشاوران مذهبی و انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و استناد به اسناد تاریخی و روایی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این اندیشکده به بررسی تشابهات بین ۳۸ پیامبر الهی و امام زمان (ع) پرداختیم و همگی ما به این موضوع معتقد هستیم که حضرت ولی عصر (عج) وارث انبیا هستند و در همین راستا تمامی تشابهات را بررسی کردیم.

مدیر مجتمع بین المللی مهدیون کرج متذکر شد: این مراسم در شب نیمه شعبان مصادف با ۲۶ اسفند ساعت ۱۹ با سخنرانی شخصیت‌های برون مرزی همچون حجت الاسلام دکتر زارعان معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت و با حضور مهمان ویژه اقای ساداتی فر، دستیار وزیر امور خارجه و سر کنسول سابق ایران در نجف برگزار می‌شود که بنا به پیشنهاد ایشان به دنبال برپایی نمایشگاه در دیگر کشورها هستیم تا همگان بتوانند نهایت بهره مندی از این نمایشگاه‌های معرفتی را داشته باشند.

اندیشکده ندبه همزمان با شب نیمه شعبان افتتاح می‌شود

الهه سادات بهشتی نیز در خصوص طراحی و ساخت نمایشگاه امام زمان شناسی به نام اندیشکده ندبه اظهار کرد: اندیشکده ندبه به این دلیل راه اندازی شد که تفکر ما بر روی ادعیه و به ویژه دعای ندبه باشد و تنها به این دعاها به صورت خواندن نپردازیم و در معنای آنها تفکر کنیم و به همین دلیل در سال ۱۴۰۰ پروپوزال اولیه کار توسط این جانب نوشته شد و این در حالی است که چندین سال قبل تر امام صادق (ع) خط سیر تاریخی رهایی از سرگردانی را از حمد الهی تا نزول پیامبران و علت خلق هستی را در قالب دعا برای ما ترسیم کردند.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در ۷ بخش ساخته و برگزار می‌شود، بیان کرد: دو قسمت از اندیشکده ندبه همزمان با شب نیمه شعبان افتتاح و رونمایی می‌شود و ۵ بخش دیگر در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می‌رسد که با انجام هماهنگی‌های لازم انشاالله به کربلا در ماه محرم برده می‌شود.

پژوهشگر و ایده پرداز نمایشگاه‌های تجسمی معرفتی مهدیون کرج مهمترین هدف از رونمایی از این اندیشکده را در خصوص سوالات و شبهات مرسوم در بین مردم خصوصاً جوانان برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه ما راه اصلی را گم کرده‌ایم و سوالاتی در ذهن‌ها ایجاد می‌شود که مختص به شیعه نیست و تمام دنیا و ادیان را شامل می‌شود و باید به دنبال راه شناخت و چاره اندیشی باشیم.

وی در خصوص اندیشکده ندبه خاطرنشان کرد: در این اندیشکده به وجوه اشتراک بین امام زمان (عج) و پیامبرانی که دسترسی به زندگینامه شأن داشتیم پرداختیم.

بهشتی اساس کار مهدیون را معرفت بخشی به صورت تجسمی خواند و گفت: درک موضوعات دینی و اعتقادی از طریق هنرهای تجسمی راحت تر و دلنشین و قابل درک تر است و تمامی این روایت‌ها در قالب دیداری و هضم بصری با ماکت و مجسمه ماندگار تر است.

وی با اشاره به انجام سیاه نمایی‌هایی که دشمنان در فضای رسانه انجام می‌دهند اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از ابر رسانه‌ها به دنبال این هستند که چهره‌ی زیبای دین را با سیاه نمایی خراب کنند و ما به دنبال این هستیم که در حد توان و بدون اعجاز شبهاتی که در این زمینه وجود دارد را از بین ببریم.

پژوهشگر و ایده پرداز نمایشگاه‌های تجسمی معرفتی مهدیون کرج ادامه داد: باید برای جوانان و بشریت حقیقت را بیان و روشن کرد و باید بگوییم که گوش به دهان هر رسانه‌ای نباید داد و اول از همه در مطرح شدن سوال و شبهه‌ای که به وجود می اید به قرآن و احادیث مراجعه کنیم و به سراغ صفحات مجازی که از طرف دشمنان اسلام و مسلمین حمایت می‌شوند نرویم و امیدواریم بتوانیم جدایی که بین دین و سیاست افتاده را از بین ببریم و با توجه و آگاهی بهتر و توان بیشتر این جدایی را به وصل تبدیل کنیم.

وی متذکر شد: ما امروز اگر مورد توجه و عنایت امام زمان (عج) نباشیم دچار خسران می‌شویم و به دلیل اینکه به سراغ فضای مجازی رفته‌ایم از حقیقت جا مانده‌ایم و در روضه‌ها و سیاست باید جوانان وارد شوند و کلام مطهر را گوش کنند.