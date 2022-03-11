نقش مساجد در تحقق جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعادتی شامگاه پنج‌شنبه در همایش سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که در مسجد امام علی (ع) شهرستان کاشمر با حضور مسئولین کانون‌های مساجد برگزار شد، اظهار کرد: مدیران کانون‌های مساجد علمداران و افسران حوزه فرهنگ و هنر هستند.

وی با بیان این‌که هزار و ۳۰۰ نفر در کل کشور فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را ارزیابی می‌کنند، ادامه داد: سال گذشته استان قم مقام برتر استانی در فعالیت کانون‌های مساجد را به دست آورد و در امسال سه استان کاندید هستند که استان خراسان رضوی یکی از این استان‌ها است.

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد کل کشور با اشاره به این‌که مساجد می‌توانند به خوبی جهاد تبیین را انجام دهند، گفت: باید دقت داشته باشیم که در چه نقطه و جایگاهی از تاریخ قرار داریم زیرا برخی مواقع راه را اشتباه می‌رویم و این موجب بروز افتراق در جامعه می‌شود.

وی تأکید کرد: دشمن با جنگ رسانه‌ای به دنبال افتراق در جامعه است و تلاش می‌کند با فریادهای توخالی شبهه ایجاد کند و افکار عمومی را از هدف اصلی دور کند.

سعادتی با بیان این‌که اگر انقلاب اسلامی در ابتدا از یک خیابان شروع شد، امروز تا دل آمریکا و حتی داخل کاخ سفید نفوذ کرده است عنوان کرد: دشمن تمام تلاش‌اش را می‌کند نظام محاسباتی‌مان را تغییر دهد و با دادن اطلاعات غلط ما را به راهی اشتباه از آنچه هدفمان است، ببرد و اولویت‌های‌یمان را تغییر دهد.

سعادتی با تأکید بر این‌که حفظ نظام اوجب واجبات است بیان کرد: وقتی دشمن فهمید از طریق نظامی حریف ایران اسلامی نمی‌شود؛ اکنون با راه انداختن جنگ رسانه‌ای می‌خواهد به اهداف خود دست یابد که متأسفانه برخی در داخل کشور آنها را همراهی و در برابر آن‌ها کم آورده‌اند.

وی گفت: آمریکایی‌ها ۶۰ اندیشکده را برای بررسی ایرانی‌ها مأمور کرده‌اند ولی همچنان درمانده‌اند، اظهار کرد: دشمن جنگ باورها و اراده‌ها را به راه انداخته است. باید حق و باطل را به درستی تشخیص داد. دشمن می‌داند حق با ماست اما مصداق عدالت و حق و باطل را تغییر می‌دهد. امروز شاهدیم که برخی به همین دلیل راه را اشتباه می‌روند.

سعادتی با بیان اینکه دشمن از طریق فضای مجازی می‌خواهد مجدداً ما را به سیاست و انتخابات و حشدالشعبی عراق گره بزنند و حواس و توجه ما را از دیگر اتفاقاتی که در دنیا می‌افتد، دور کند: افزود: برخی داخل کشور با گفتارشان دشمن را در رسیدن به اهدافش کمک می‌کنند به همین جهت نقش ملت در حفظ و اقتدار ایران اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

کانون‌های مساجد بر اساس فعالیت تجهیزات دریافت می‌کنند

مدیر ستاد استانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه اگر می‌خواستیم با روش سنتی و جزیره‌ای در مساجد کار فرهنگی کنیم، امروز بسیار عقب بودیم گفت: با تدبیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور بستری فراهم شد که علی‌رغم وجود کرونا فعالیت کانون‌ها افزایش یافت.

محمد ابدالی تکلو با بیان اینکه کرونا بخش فرهنگی را برای حضور جدی‌تر در فضای مجازی بیدار کرد تا اگر به هر دلیلی مساجد، مکان‌های فرهنگی و مذهبی تعطیل شود، پیش‌بینی لازم از قبل صورت گرفته باشد، افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بر اساس فعالیت‌های مختلفی که دارند و امتیازی که برای آن‌ها ثبت می‌شود، از اعتبارات کشوری بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار کرد: مقرر شد اگر کانون‌هایی شهری بالای ۱۵ هزار امتیاز و کانون‌های روستایی بالای ۱۲ هزار امتیاز کسب کنند، در اولویت دریافت تجهیزات قرار بگیرند.

مدیر ستاد استانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی با بیان این‌که اگر کانونی فعالیت نداشته باشد و امتیاز پایین بگیرد، نباید توقع حمایت داشته باشد، عنوان کرد: شاید کانونی فعالیت بسیاری داشته اما فقط به صورت جزیره‌ای و در محدوده خودش کار کند و برای فضای مجازی فعالیتی نکند. در این صورت نباید توقعی برای کمک داشته باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون کاشمر در سطح کشور به لحاظ فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد جایگاه شانزدهم را دارد.

گفتنی است کاشمر با دارا بودن ۶۳ کانون فرهنگی هنری مسجد در زمینه‌های فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی فعالیت دارند که در پایان مراسم از شش مدیر کانون فرهنگی مساجد این شهرستان تجلیل شد.