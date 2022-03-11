به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به همراه محمدعلی مرادیان مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در شصت‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت با محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان دیدار کرد.

اولویت، حضور ایران در نمایشگاه‌های کشورهای منطقه است

در ابتدای این دیدار علی رمضانی به حضور ایران در قالب «غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران» در این دوره از نمایشگاه کتاب بیروت اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم اولویت، حضور ایران در نمایشگاه‌های کشورهای منطقه به ویژه کشورهای محور مقاومت است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با یادآوری دعوت دکتر محمد مهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران) که با حضور در لبنان به مناسبت هفته فرهنگی این کشور از وزیر فرهنگ لبنان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انجام شده بود، افزود: بعد از دو سال که به دلیل شیوع کرونا نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی برگزار شده بود امسال مجدداً این نمایشگاه برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای حضور ناشران لبنانی خواهد بود.

علی رمضانی در پایان سخنان خود با تاکید بر گسترش روابط فرهنگی بین ایران و لبنان گفت: دو کشور در حوزه ترجمه و تبادل آثار ظرفیت‌های خوبی دارند و حضور در این نمایشگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای تبادل تجربه‌ها و آثار ناشران دو کشور باشد؛ قطعاً این حضور باعث گسترش مراودات فرهنگی بین دو کشور خواهد شد.

فرهنگ باید موجب بیداری و آگاهی ملت‌ها باشد

در ادامه این دیدار، محمد وسام المرتضی ضمن تشکر از حضور مؤثر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در لبنان برای گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور، گفت: از طرف رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان اعلام می‌کنم ما آماده همکاری با ایران در تمام حوزه‌ها هستیم. هر کشوری که دست دوستی به سوی ما دراز کرده باشد و در جهت صلح و ثبات لبنان تلاش کند ما هم خواستار روابط حسنه با آنها هستیم؛ یکی از این کشورها، جمهوری اسلامی ایران است. به عنوان وزیر فرهنگ لبنان اعلام می‌کنم که ما آمادگی داریم قوی‌ترین روابط فرهنگی در منطقه را با ایران داشته باشیم.

وی افزود: درست است که مساحت و جمعیت لبنان کوچک و کم است اما از لحاظ فرهنگی بسیار قوی بوده و در حوزه تئاتر، ادبیات، موسیقی و… غنای فرهنگی خوبی دارد. مقاومت به عنوان یکی از محورهای لبنان یک کار اصیل فرهنگی است؛ کاری که مقاومت انجام می‌دهد نگاه به آزادی و استقلال است و نباید این نگاه را کوچک بشماریم.

وزیر فرهنگ لبنان گفت: لبنان از لحاظ تنوع قومی و دینی خاص است و این تنوع، ثروت اصلی آن به شمار می‌آید. رسانه‌های دشمنان تلاش می‌کنند، این تنوع را مساله یا مشکل نشان بدهند اما به نظرم این تنوع یک فرصت است و می‌توان از راه فرهنگ آن را به بهترین نحو مدیریت کرد و از آن برای پیشرفت و آبادانی جامعه لبنان بهره برد. لبنان متنوع و آزاد دارای استقلال بوده و تولیدکننده فرهنگ است.

وی افزود: لبنان در چند دهه اخیر تحولات زیادی داشت و با بسیاری از کشورها روابط حسنه و غیرحسنه برقرار کرد اما اعتقاد داریم تاکنون با جمهوری اسلامی ایران بهترین رابطه را داشته‌ایم. فلسطین از نظر اخلاقی، انسانی و دینی در وجدان ما است و این نگاه، فرهنگ و سیاست لبنانی‌ها بوده و در بسیاری از مناسبات‌، تمرکز اصلی روی محور فلسطین و مقاومت مردم فلسطین است.

محمد وسام المرتضی در پایان سخنان خود گفت: فرهنگ را فقط برای فرهنگ نمی‌خواهیم؛ بلکه فرهنگ باید موجب بیداری و آگاهی ملت‌ها باشد. هر فعالیت فرهنگی در حوزه فلسطین باید در رابطه با بیداری، آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی در حوزه فلسطین باشد؛ ماجرای فلسطین به این مرز جغرافیایی محدود نیست چرا که تاریخ آن را ثابت کرده و ممکن است این اتفاقات برای هر کشوری رخ دهد. بنابراین باید بتوانیم در سیاست، فرهنگ، دین، منافع و مصلحت جامعه و… نگاه منطقی و جامع داشته باشیم و جامعه را از طریق فرهنگ به بهترین راه هدایت کنیم؛ در این صورت شاهد سعادت و عاقبت به خیری یک جامعه خواهیم بود.

ادبیات بهترین شیوه برای انعکاس مظلومیت مردم فلسطین است

در ادامه این دیدار، محمدعلی مرادیان با اشاره به شکل‌گیری «جایزه جهانی فلسطین» گفت: این جایزه از موضوعات راهبردی است که در ایران به آن پرداخته می‌شود. جایزه جهانی فلسطین دیپلماسی فرهنگی، مناسبات فرهنگی و روابط ناشران و نویسندگان دو کشور را تقویت می‌کند. پیشنهاد می‌کنم کتاب‌های برگزیده لبنان را در ایران و آثار برگزیده ایران را در لبنان منتشر شود.

وی افزود: با گسترش روابط و مناسبات بین دو کشور، شاهد آثار شاخص ادبی در حوزه‌های مختلف ترجمه خواهیم بود. جایزه جهانی فلسطین مربوط به ادبیاتی است که درباره فلسطین و مظلومیت فلسطین در قالب ادبیات ثبت شده باشد؛ ادبیات بهترین شیوه برای انعکاس مظلومیت مردم فلسطین است.

محمدعلی مرادیان در پایان به شکل‌گیری دبیرخانه جایزه جهانی فلسطین اشاره کرد و گفت: یکی از کشورهایی که می‌توان از آثار نویسندگان و ادیبان آن برای جایزه جهانی استفاده کرد لبنان است. وزارت فرهنگ لبنان برای دست به قلم شدن نویسندگان تلاش‌کند تا در این فراخوان جهانی حضور پیدا کنند.