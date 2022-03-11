پسکوف: تحریم روسیه ممکن است تا مدت زیادی ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در نشست مطبوعاتی امروز خود اعلام کرد که مسکو امیدوار است که مقامات کشورهای غربی شرایط فعلی را به سمت روسیه هراسی و نفرت از روس‌ها سوق ندهند.

پسکوف در این باره گفت: البته ما انتظار داریم که مقامات همه کشورها با اظهارات خود زمینه را برای این نفرت و روس هراسی بیشتر نکنند.

سخنگوی کرملین همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت که منظور «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه درباره پیشنهاد اعزام داوطلبان به اوکراین، داوطلبانی از خاورمیانه و سوریه است و نه شهروندان روسیه.

پیشتر شویگو همزمان با موافقت پوتین برای جذب داوطلبان و اعزام آنها به اوکراین گفته بود که تعداد زیادی از داوطلبان از کشورهای مختلف می‌خواهند برای شرکت در جنبش آزادیبخش در جمهوری‌های «دونتسک» (DPR) و «لوهانسک» (LPR) بیایند و بیشترین تعداد درخواست‌ها از کشورهای خاورمیانه است، چیزی بیش از ۱۶ هزار نفر.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال بسته شدن مرزهای غربی این کشور گفت که تقویت مرزهای غربی روسیه با بسته شدن مرزها ارتباطی ندارد.

سخنگوی کرملین در این باره توضیح داد: منظورتان تقویت مرزهای غربی است؟ این ربطی به بسته شدن مرز ندارد. این به خاطر این واقعیت است که اکنون با توجه به عملیات نظامی ویژه در اوکراین، ناتو و کشورهای غربی از این مسئله برای افزایش پتانسیل قدرت خود در نزدیکی مرزهای ما استفاده می‌کنند که مستلزم انجام اقداماتی از سوی ما است.

پسکوف همچنین در ادامه و با اشاره به تحریم‌های آمریکا برضد روسیه، گفت: کم و بیش با شناختی که از همتایان خارجی خود داریم، می‌توان تصور کرد که آنها می‌توانند این آرمان‌های تحریمی را برای مدت طولانی ادامه دهند. در واقع، آنها چندین دهه است که این کار را ادامه داده اند و آنها این کار را تحت شرایط عملیات ویژه در اوکراین یا بدون آن ادامه می‌دادند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال اعمال بسته تحریم‌های جدید از سوی کشورهای عضو «گروه ۷» (G-۷)، گفت: باید صبر کنیم و ببینیم. دائماً گفته می‌شود که تحریم‌های جدید و جدیدتر در حال آماده شدن است. ما مجدداً به محض اینکه این تحریم‌ها اعمال شوند، پاسخ خواهیم داد.

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از سخنان خود گفت که روسیه برای حل و فصل وضعیت اوکراین، الزامات خاصی را تدوین و به طرف اوکراینی منتقل کرده است.

پسکوف همچنین گفت که مذاکرات بین المللی با مشارکت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و رهبران سایر کشورها در مورد وضعیت اوکراین به وضوح مورد نیاز و مورد تقاضا است و پوتین همیشه حامی دیپلماسی بوده است.

وی در پایان افزود که هیچ کس امکان دیدار ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) را رد نمی‌کند، اما پیش از آن، هیئت‌ها و وزرا باید اطمینان حاصل کنند که سران دو کشور به خاطر حصول نتیجه و نه به خاطر گفتگوی صرف، با یکدیگر ملاقات کنند.