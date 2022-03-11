مازندران دروازه صادرات شود/راه اندازی قطار سریع السیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمعه شب در جلسه شورای اداری استان مازندران گره گشایی از زندگی و خدمت مردم بهترین زمینه برای ارتقای انسان محسوب می‌شود، افزود: خدمت دارای انواع و اقسامی بوده و همه خدمت‌ها یکسان نیست و خدمت با نگاه مادی گرایانه و انسان مدارانه با خدمت برای رضای حق و دوست داشتن مردم متفاوت است.

وی با تاکید براینکه خدمت به خلق را باید قدر دانست، گفت: باید خدمت برای گره گشایی به مردم صورت گیرد و نتیجه آن سبب افزایش اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی می‌شود.

وی یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت را در کشور مردم دانست و گفت: مؤلفه قدرت مردم متدین هستند و هرچه اعتمادشان به نظام بیشتر شود، قدرتمندتر می‌شویم زیرا اصل و اساس قدرت ملی ما مردم هستند.

رئیس جمهور با تاکید براینکه برای انجام امور با تمام وجود تلاش کرد زیرا در غیر این صورت کارها به سامان نمی‌رسد، گفت: همه باید برای کارآمدشدن نظام اداری تلاش کنیم و کارها با نامه نگاری حل نمی‌شود.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: اکثریت موفقیت کشور به مدیر انقلابی و کارآمد بستگی دارد و مدیران بدانند نقش آنها در اعتمادد آفرینی، افزایش سرمایه اجتماعی، قدرت و قوت ملی حائز اهمیت و برجسته است.

رئیس جمهور با اظهار اینکه محور دولت عدالت است، گفت: باید با تفاهم پیش رویم و به نقطه‌ای برسیم زیرا دولت، تحولی است و برای تهیه و اصلاح سند آمایش سرزمینی تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه فقر در مازندران با داشتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها قابل قبول نیست، گفت: بسیاری از کارکنان و کارمندان زیر خط فقر قرار می‌گیرند و متناسب سازی حقوق کارکنان و کارگران جزو برنامه‌ها است تا زندگی آنان مشکل نداشته باشد.

رئیسی با بیان اینکه رشد اقتصادی را به حدی برسانیم تا مشکلات رفع شود، گفت: با رشد اقتصادی ۴.۱ درصد سنوات قبلی اتفاقی رخ نمی‌دهد ولی در بودجه سال رشد هشت درصدی درنظر گرفته شده است.

پروژه‌های نیمه تمام در مازندران بالا است / ‏‬پیش بینی صندوق درآمدی

رئیس جمهور با اظهار اینکه پروژه‌های نیمه تمام در مازندران بالا است، گفت: صندوقی را پیش بینی کردیم که برخی درآمدها نظیر حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت در آن قرار می‌گیرد تا درآمد آن صرف طرح‌های ناتمام شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات کل کشور به اندازه نیاز کشور نیست، گفت: باید در توزیع اعتبارات به سراغ اولویت‌ها برویم و اگر همه مدیران همت کنند مسائل حل می‌شود.

رئیس جمهور خواستار توسعه زیرساخت‌های بندر امیرآباد شد و گفت: باید زمینه‌ای برای افزایش ظرفیت تجارت خارجی کشور فراهم تا کالاها به خارج از کشور صادر شود و راه حل نهایی این است که استان‌ها باید زیر کشت کالاهای اساسی برود و در تولید آن مستقل شویم.

حجت الاسلام رئیسی خواستار تکمیل زیرساخت‌های بندرامیرآباد برای صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کشاورزی شد و گفت: مازندران باید به دروازه صادرات محصولات کشاورزی مبدل شود.

وی به مسئله محیط زیست اشاره کرد و حفظ آن را ضرورت دانست و گفت: حریم جنگل باید رعایت شود و متأسفانه برخی ساختمان‌ها در دل جنگل ساخته شد و باید کارگروه برای بررسی و مقابله با ساخت وسازها در جنگل تشکیل شود تا بررسی کنند ساختمان با کدام قانون و مجوز در قلب جنگل ساخته شده است.

رئیس جمهور با عنوان اینکه مردم از ما سوال می‌کنند چرا در جنگل و حاشیه رودخانه و غیره ساخت وساز شده است، گفت: نباید اجازه تصرف جنگل‌ها را دهیم زیرا حفظ جنگل و سواحل وظیفه اصلی است.

وی با تقدیر از روند آزادسازی سواحل، آن را آغاز کار و قدم اول دانست و گفت: طراحی برای کیفیت استفاده مردم در اولویت باشد زیرا مدیریت سواحل بسیار مهم است و پیشنهاد ایجاد سازمان عمران سواحل بسیار خوب است.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید براینکه محیط زیست را باید مراقبت کرد و جنگل‌ها نباید آسیب ببیند، گفت: همچنین محیط زیست باید بررسی کند تا تبدیل به محیط ایست نشود و توسعه اقتصادی کشور فرع بر محیط زیست است و محیط زیست باید گره را باز کند.

راه اندازی قطار سریع السیر

رئیس جمهور ایجاد و راه اندازی قطار سریع السیر را جزو برنامه‌های وزارت راه برشمرد و گفت: این طرح اعتبار سنگینی نیاز دارد و نیازمند یک برنامه ریزی جدی است.

وی با تاکید براینکه گردشگری در استان باید با حفظ فرهنگ انجام شود و همه مدیران در این زمینه مسئولیت دارند، گفت: فرهنگ ایرانی و اسلامی باید پاس داشته شود اما مسئله فرهنگ و نگاه به ارزش‌ها محوری است.

وی پسماند را از مشکلات جدی استان مازندران برشمرد و گفت: طی شش ماه آینده باید مسئله پسماند در استان مازندران ساماندهی و به وضع آلودگی محیط زیست پایان داده شود.

حجت الاسلام رئیسی مسئله نساجی مازندران را مهم دانست و گفت: بخشی از کارخانه و سالن‌هایش به انبار پیاز و سیب زمینی تبدیل شده است درحالی که در گذشته مازندران با نساجی شناخته می‌شد و اکنون به این وضع افتاده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به شدت نگران بروز تصادفات بالا در استان هستیم از مردم خواست تا نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تلاش کنند و گفت: میزان بالای تصادفات جاده‌ای برای ما قابل قبول نیست و این مسئله بسیار دلخراش است.