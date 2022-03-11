توجه ویژه دولت به کشاورزی/ لزوم استقلال در کشت محصولات اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست پایانی سفر یکروزه به مازندران با خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین محوری که مورد توجه دولت در این سفر بوده، توجه به کشاورزی و رسیدگی به وضعیت کشاورزان است، هر چند زیرساخت‌هایی به برکت انقلاب در روستاها ایجاد شده است ولی آنچه می‌تواند جاذبه ایجاد کند اینکه باید کشاورزی برای کشاورز صرف کند.

وی با اظهار اینکه تمام تاکید براین است که کشاورزی برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد، گفت: در سفرهای گلستان و مازندران بیشترین اعتبار به حوزه کشاورزی تخصیص داده شد تا مشکلات کشاورزی در کوتاه‌ترین زمان حل شود تا خرید محصولات آنان تضمین شود.

رئیس جمهور انجام کار علمی و ترویجی کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: بخش‌های کشاورزی در کنار کشاورزان کار کنند تا مسئله کشاورزی در استان متحول شود وانشاءلله با تلاش مسئولان وضعیت کشاورزی در استان بهبود می‌یابد و متحول می‌شود.

رئیس جمهور بااشاره به اینکه تیم نساجی باید جا و مکان آبرومندانه و مستقلی داشته باشد، گفت: باید وضعیت کنونی که تیم برای بازی به استان‌های دیگر می‌رود خاتمه داده شود و برای رفع این مسئله زمان تعیین کرد تا هواداران و استان بدانند.

وی گفت: حداکثر ظرف چهار ماه باید استادیوم نساجی آماده تا وضعیت تیم نساجی خاتمه داده شود و وضعیت به نحوی شود تا مردم و هواداران حس کنند مسئله خاتمه یافته است.

حجت الاسلام بااشاره به اینکه بندر امیرآباد امکان بسیار خوبی است ولی این بندر اکنون با آنچه مطلوب است تفاوت و فاصله دارد، گفت: بندر باید به مرکز صادرات و واردات غلات کشور تبدیل شود هرچند باید به سمت استقلال کالاهای اساسی حرکت کنیم زیرا این وضعیت برای کشور درست نیست.

استقلال در کشت محصولات اساسی

وی رسیدن به استقلال در کشت کالاهای اساسی را از جمله هدف گذاری‌های صورت گرفته دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های بندر امیرآباد هدف اصلی است تا مازندران به دروازه صادرات تبدیل شود.

وی گفت: یکی از بنادری که مورد بحث روسیه بود، بندر امیرآباد بود و می‌تواند برای ارتباط منطقه مفید باشد و این بندر باید به مرکز صادرات در منطقه تبدیل شود.

رئیس جمهور با عنوان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ صندوقی پیش بینی شده که زیر نظر استان‌ها است، گفت: این صندوق یک آورده‌ای دارد که به عنوان تنخواه داده می‌شود و آورده دیگر آن شامل حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت نیز در آن قرار می‌گیرد و این اختیار در بودجه پیش بینی شد تا استان نسبت به فروش اموال مازاد اقدام و درآمد آن را صرف توسعه استان کند.

وی از ادارات خواست تا اموال مازاد را واگذار کنند، گفت: درآمد ناشی از آن به حساب استان واریز می‌شود و نتایج آن برای استان و کشور ملموس می‌شود.

رئیس جمهور یکی از مشکلات اساسی را صدور مجوز و سرمایه گذاری ها دانست و گفت: باید ببینیم کارآفرین وسرمایه گذار دارای چه موانعی است و تسهیل امر سرمایه گذاری از سوی دولت پیگیری می‌شود.

وی گفت: بنای دولت بر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی است و نباید حرکت سرمایه گذاری کند شود و دولت بر تسهیل سرمایه گذاری و تضمین سود آن بنا دارد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه رشد هشت درصدی اقتصادی هدفگذاری شده است، گفت: همه مدیران موظف هستند از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت کنند تا آنان با مشکل مواجه نشوند.