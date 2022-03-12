جام حافظان قرآنی استان بوشهر برگزار شد/ مشارکت ۱۱۰ حافظ

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعدادهای قرآنی در زمینه حفظ قرآن کریم و ارزیابی آنان است.

جواد احمدی منفرد افزود: اولین دوره مسابقات قرآنی ویژه حافظان قرآن کریم پسر و در رده سنی زیر ۲۰ سال، در سه رشته حفظ نیم جز، حفظ یک جز و حفظ سه جز قرآن کریم، آبان سال جاری در روستای قرآنی چاه‌کوتاه برگزار شد.

وی افزود: دومین دوره این مسابقات با حضور ۱۱۰ نفر حافظ قرآن کریم در رشته‌های حفظ نیم جز، یک جز، دو جز و پنج جز ویژه پسران و رده سنی زیر ۲۰ سال در حسینیه امام حسن مجتبی (ع) روستای پهلوان‌کشی شهرستان تنگستان برگزار شد.

وی گفت: این دوره از مسابقات با همکاری اداره امور قرآنی استان، مؤسسه قرآن و عترت اشراق با مدیریت رضا نجفی و مؤسسه قرآن و عترت سراج پهلوان‌کشی با مدیریت علی سلیمانی برگزار شد.

احمدی منفرد افزود: اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تمام توان و تلاش خود، پس از این دوره از مسابقات، با برگزاری جلسات تخصصی حفظ توسط رضا نجفی از حافظان کل قرآن کریم هم استانی و مدرس توانمند و برتر در حوزه حفظ قرآن کریم، این حافظان را جهت شرکت در دوره‌های بعدی مسابقات حفظ آماده‌سازی می‌کند.

وی اظهار کرد: اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان با مدیریت این حافظان در فضای مجازی با برگزاری جلسات تخصصی حفظ، امکان حضور آنان را در رشته‌های حفظ در سطحی بالاتر برای مسابقات مرحله سوم، فراهم می‌سازد.