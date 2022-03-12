احسان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به همت گروه مردمی بهار بسطام و پس از دو سال وقفه به علت شیوع ویروس کرونا، شهر نمونه گردشگری بسطام شاهد برگزاری مراسم سنتی و نشاط بخش شالی نو، مالی نو خواهد بود، تاکید کرد:
وی با بیان اینکه مراسم «شالی نو مالی نو» یا به تعبیری دیگر «سالی نو مالی نو» از سنتهای نشاطانگیز مردم بسطام در نوروز است که سالها به فراموشی سپرده شده بود، افزود: در این مراسم از حدود بیست روز مانده به عید، جوانها و نوجوانها همراه ریش سفیدان گروههای چند نفری تشکیل داده، هر شب در کوچهها به راه افتاده و به هر خانه که میرسیدند با خواندن اشعار مذهبی و ملی، فرا رسیدن نوروز را به اهالی آن خانه مژده میدادند.
عضو شورای شهر بسطام با بیان اینکه خانوادهها نیز با مبلغی پول به عنوان عیدی، شیرینی یا آجیل به این گروهها مژدگانی میدهند، افزود: اعضای گروه در پایان مراسم پول و خوراکی را به نسبت بین خود تقسیم مینمایند که البته در سالهای اخیر، با هماهنگی امام جمعه محترم بسطام همه هدایای دریافتی بین نیازمندان توزیع میگردد.
احمدی با بیان اینکه امسال این مراسم به پاسداشت احیای فرهنگ بخشش و نوع دوستی و زنده نگه داشتن آئینهای کهن نوروزی، در این شهر برگزار خواهد شد، ابراز داشت: در این مراسم یک نفر تکخوان، اشعاری را با صدای بلند میخواند و در پایان هر بند مردم به صورت دسته جمعی میگویند «شالی نو مالی نو، عید شما مبارک، صد سلام و صد علیک، صاحبخانه سلام علیک»
وی افزود: این حرکت مردمی با همت گروه جوانان بهار بسطام و حمایت نهاد امامت جمعه بسطام، شورای اسلامی شهر نمونه گردشگری بسطام و هم چنین اداره میراث فرهنگی شهرستان شاهرود برگزار خواهد شد و ضمناً علاوه بر اجرای دو شب کارناوال شادی، تئاتر محیطی این رویداد سنتی پس از نماز جمعه ۲۷ اسفند ماه در محل برگزاری نماز جمعه بسطام، اجرا میشود.
عضو شورای شهر بسطام بیان کرد: هدایای دریافتی این مراسم توسط مؤسسه خیریه امام سجاد (ع) پیش از نوروز، بین نیازمندان منطقه توزیع خواهد شد تا این مراسم که مقارن با روز میلاد امام زمان (عج) برگزار خواهد شد؛ یادآور ترویج فرهنگ ایثار و نوعدوستی نیز باشد.
به گزارش مهر، میراث فرهنگی به دنبال ثبت این مراسم در فهرست آثار غیرملموس است.
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