رتبه۵۰۲ بین هزاربانک برتردنیا بخش کوچکی از افتخارات بانک پاسارگاد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این بانک طی سال ۱۴۰۰ شمسی که با سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی مقارن بود موفق به کسب دستاوردها و عناوین بین‌المللی مهمی شد. اهمیت این موضوع از این جهت مطرح است که به‌دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان طی سال‌های اخیر، بانک‌های ایرانی در مبادلات خود با بانک‌های خارجی با مشکلات زیادی مواجه بودند و از این روی غالباً در رتبه‌بندی‌های جهانی نقش پررنگی نداشتند. علی‌رغم این شرایط، بانک پاسارگاد با تکیه بر توان مالی و سرمایه‌انسانی کم‌نظیر خود نه تنها موفق شد به‌عنوان تنها بانک ایرانی در این رتبه‌بندی‌ها بدرخشد، بلکه توانست در بسیاری از شاخص‌ها از بانک‌های بزرگ منطقه و بعضاً جهان پیشی گرفته و در رتبه بالاتری بایستد.

کلکسیون افتخارات جهانی بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ با کسب عنوان «بانک اسلامی سال ایران» آغاز شد، در بررسی سالانه نشریه بنکر از بانک‌های اسلامی سراسر جهان شاخص‌هایی نظیر سرمایه لایه یک بانک‌ها (Tier-۱ Capital) و تغییرات آن، میزان کل دارایی‌های منطبق بر شریعت، سود خالص از محل فعالیت‌های بانکداری اسلامی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه به درآمدها و درصد تسهیلات غیرجاری مرتبط با عقود اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بانک پاسارگاد قبل‌تر طی ۵سال متوالی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نیز عنوان برترین بانک اسلامی ایران را کسب کرده بود.

در ادامه با اعلام لیست ۱۰۰۰ بانک برتر جهان توسط نشریه بنکر، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات بین‌المللی بانک پاسارگاد ورق خورد و بانک پاسارگاد موفق شد به‌عنوان تنها بانک ایرانی حاضر در این فهرست، با ۸۹ پله صعود در جایگاه ۵۰۲ جهان قرار گیرد. در این رتبه‌بندی، نشریه بنکر شاخص‌های مالی نظیر سرمایه لایه یک و تغییرات آن، میزان کل دارایی‌ها، سود خالص، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه به درآمدها، توان بازپرداخت بدهی و درصد تسهیلات غیرجاری بانک‌های جهان را تحلیل کرده و مورد مقایسه قرار می‌دهد. علاوه بر این، شاخص‌های غیرمالی مانند ابتکارات راهبردی بانک‌ها در ایجاد مزیت رقابتی، محصولات نوآورانه و خدمات جدید در حوزه بانکداری، تلاش‌های بانک‌ها برای توسعه کسب‌وکارهای نو، اقدامات انجام‌شده در زمینه فناوری‌های مالی و بانکی (فین‌تک) و درنهایت سرمایه‌گذاری‌های جدید برای گسترش دایره خدمات بانک نیز به‌دقت ارزیابی می‌شوند.

در این راستا بانک پاسارگاد هم‌چنین از نظر نرخ بازده سرمایه (ROC) با بازده ۲۸.۹درصدی رتبه اول خاورمیانه و رتبه ۸ جهانی را کسب کرد و از نظر نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) با بازده ۱.۶۴درصدی در رتبه ۵ خاورمیانه و و ۶۸ جهان ایستاد. بانک پاسارگاد از نظر رشد سرمایه لایه یک نیز در بین ۲۵ بانک پیشروی جهان بود و با ۴۷.۴۳درصد رشد در رتبه ۲۲ جای گرفت. براین اساس نشریه بنکر پس از در نظر گرفتن تمامی شاخص‌های عملکردی، مالی و سایر شاخص‌های مربوط به کسب‌وکار، عنوان «بانک سال ۲۰۲۱ جمهوری اسلامی ایران» را برای هفتمین بار به بانک پاسارگاد اهدا کرد. بانک پاسارگاد قبل‌تر در سال‌ ۲۰۱۰ و سال‌های متوالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ موفق به کسب این عنوان شده بود و از این حیث، پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته می‌شود.

قطعه آخر پازل افتخارات جهانی بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ انتشار لیست ۵۰۰ برند ارزنده بانکی جهان توسط مؤسسه بین‌المللی برندفاینانس (Brandfinance) بود. بانک پاسارگاد موفق شد بار دیگر به‌عنوان تنها بانک ایرانی این فهرست، رتبه ۲۵۷ را بین ۵۰۰ برند بانکی برتر به خود اختصاص دهد. بانک پاسارگاد از سال ۲۰۱۵ در این رتبه‌بندی سالانه که با رویکرد حق امتیاز یا Royalty Relief تهیه و منتشر می‌شود حضور داشته و به‌عنوان باارزش‌ترین برند بانکی ایرانی معرفی شده است. بانک پاسارگاد در سال اخیر موفق شد با۳۳ پله صعود در این رتبه‌بندی نسبت به دوره گذشته، رتبه ۲۵۷ جهان را به خود اختصاص دهد و بالاتر از بسیاری بانک‌های مطرح خاورمیانه و جهان بایستد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.