پایانه مرز رازی خوی آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسی پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای این طرح اظهار کرد: برای طرح ملی پایانه مرزی رازی خوی تا به حال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهره‌برداری از پایانه مرز رازی خوی هزینه شده است.

وی ادامه داد: این طرح ۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا داشته و در سه طبقه اجرایی شده که در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.

فرماندار خوی گفت: این پایانه مرزی در حال ساخت، دارای محل مخصوص ورود و خروج مسافران، بخش مربوط به ترانزیت و قسمت اداری است.

عباسی بیان کرد: پایانه مرزی رازی یکی از بزرگترین پایانه‌های مرزی کشور است که انتظار می‌رود با تکمیل آن و محور خوی – قطور- رازی در دوران پسا کرونا، تحول زیادی در حوزه تجارت مرزی و بین المللی از طریق این مرز صورت گیرد.

وی گفت: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند سبب ارتقای سهم صادرات غیرنفتی و درآمد از طریق ترانزیت بین المللی برای کشور باشد.

مرز رازی خوی سومین مرز رسمی ایران با ترکیه در آذربایجان غربی است و نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه دارد.