علیرضا عبدالله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروانسرای تاریخی ده‌زیره در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری جنوب کاشان و در مسیر تاریخی کاشان به اصفهان قرار دارد و به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد معماری و پلان متفاوت، از بناهای شاخص تاریخی منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: این کاروانسرا در فاصله سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ میلادی توسط «ماکسیم سیرو» شناسایی و مستندنگاری شده است. بر اساس نوشته‌های سیرو و همچنین کتیبه سنگی بنا که متأسفانه در سال‌های گذشته به سرقت رفته، کاروانسرای ده‌زیره در سال ۱۲۷۰ هجری قمری به دست «خواجه قاسم مجانی نطنزی» ساخته و برای استفاده مسافران وقف شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان با اشاره به معماری خاص این بنا گفت: پلان کاروانسرای ده‌زیره از بیرون دایره‌ای و از داخل دوازده‌ضلعی است و ایوان اصلی آن که در مقابل ورودی قرار گرفته، به شکل چلیپا طراحی شده است.

وی ادامه داد: سردر پیش‌آمده بنا، دو عنصر مدور در طرفین ورودی، استفاده از سنگ در دیواره‌ها و به‌کارگیری آجر در پوشش سقف‌ها از دیگر ویژگی‌های شاخص این کاروانسراست که باعث شده ده‌زیره در منابع و کتاب‌های مرتبط با معماری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.

عبدالله زاده صدور سند مالکیت این بنای تاریخی را اقدامی مهم در مسیر حفاظت از آن دانست و گفت: با تثبیت حقوقی مالکیت کاروانسرای ده‌زیره، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت، مرمت، احیا و بهره‌برداری شایسته از این اثر تاریخی فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: حفاظت از بناهای تاریخی تنها به معنای نگهداری از یک ساختمان نیست، بلکه صیانت از بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ منطقه است و اداره میراث‌فرهنگی کاشان موضوع حفاظت و احیای این آثار را با جدیت دنبال خواهد کرد.