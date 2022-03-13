به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه اولین نشست ستاد برگزاری سومین کنگره بین‌المللی قدس شریف به صورت ویدئو کنفرانس با شرکت مسئولان نمایندگان سازمان‌ها گروه‌ها و مؤسسه‌های مختلف در خصوص محورها و موضوعات نشست و همچنین کیفیت برگزاری بحث و گفتگو و تصمیم گیری شد.

این نشست به دعوت دبیر خانه کنگره و با حضور جناب حجت الاسلام اختری رئیس کمیته حمایت از فلسطین ریاست جمهوری، دکتر شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، جناب حجت الاسلام سید مفید کوهساری رئیس مرکز ارتباطات بین الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حجت الاسلام احمدی معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و جانشین دبیر کل بنیاد اربعین، جناب سلطانی فرد از معاون دبیر کل انتفاضه حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی، جناب کمیلی دبیر کل امت واحده، حجت الاسلام علی مولایی مدیر کل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، شکیبایی قائم مقام جمعیت حمایت از فلسطین، حجت الاسلام قوامی، حجت الاسلام رسول باقری رئیس کمیته ارتباطات بین الملل و دبیر اجرایی کنفرانس و شخصیت‌هایی از عراق و ترکیه برگزار شد.