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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۰۳

در ادامه رایزنی های دیپلماتیک؛

وزرای خارجه قطر و اوکراین تلفنی گفتگو کردند

وزرای خارجه قطر و اوکراین تلفنی گفتگو کردند

وزرای خارجه قطر و اوکراین طی تماس تلفنی، درباره تحولات اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر طی تماس تلفنی با «دمیترو کولبا» همتای اوکراینی، آخرین تحولات بحران میان روسیه و اوکراین را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

آل ثانی در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر ضرورت کاهش تنش ها و تضمین سلامت غیر نظامیان، خواستار خویشتنداری طرفین و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی شد.

وزیر امور خارجه قطر دیروز در همین رابطه تماسی با همتای آمریکایی داشت حال آنکه برخی خبرها حاکی از تصمیم وی برای سفر به مسکو با تمرکز بر مسائلی چون مذاکرات وین و حل بحران اوکراین است.

کد مطلب 5446090
مریم خرمایی

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