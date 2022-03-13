هیچ نشانه ای از حمله شیمیایی روسیه به اوکراین وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه ABC گفت: مقامات نشانه‌هایی از حمله شیمیایی یا بیولوژیکی قریب‌الوقوع روسیه را ندیده‌اند، اما می‌گویند ما این موضوع را بسیار بسیار زیر نظر داریم.

وی افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از حمله شیمیایی قریب‌الوقوع ندیده‌ایم، اما از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم.

وی تاکید کرد: من از آنچه رئیس جمهور بایدن در روز جمعه گفت فراتر نمی‌روم، یعنی اینکه روس‌ها اگر بخواهند با سلاح‌های شیمیایی پیشروی کنند، بهای سنگینی را خواهند پرداخت.

دولت روسیه آمریکا را به ایجاد شبکه ای متشکل از ۳۰ آزمایشگاه بیولوژیکی در خاک اوکراین متهم کرد که در برنامه بیولوژیکی نظامی پنتاگون مشارکت دارند.