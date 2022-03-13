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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۳۴

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا؛

هیچ نشانه ای از حمله شیمیایی روسیه به اوکراین وجود ندارد

هیچ نشانه ای از حمله شیمیایی روسیه به اوکراین وجود ندارد

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از حمله شیمیایی قریب‌الوقوع ندیده‌ایم، اما از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه ABC گفت: مقامات نشانه‌هایی از حمله شیمیایی یا بیولوژیکی قریب‌الوقوع روسیه را ندیده‌اند، اما می‌گویند ما این موضوع را بسیار بسیار زیر نظر داریم.

وی افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از حمله شیمیایی قریب‌الوقوع ندیده‌ایم، اما از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم.

وی تاکید کرد: من از آنچه رئیس جمهور بایدن در روز جمعه گفت فراتر نمی‌روم، یعنی اینکه روس‌ها اگر بخواهند با سلاح‌های شیمیایی پیشروی کنند، بهای سنگینی را خواهند پرداخت.

دولت روسیه آمریکا را به ایجاد شبکه ای متشکل از ۳۰ آزمایشگاه بیولوژیکی در خاک اوکراین متهم کرد که در برنامه بیولوژیکی نظامی پنتاگون مشارکت دارند.

کد مطلب 5446323
محمدرضا مرادی

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
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      اگرهم دراوکراین حمله شیمیایی شود عاملش ناتو وشبه نظامیانی از52کشورباسلاح وپول اروپا وامریکا بیشترمحتملست بخصوص فیلم ازمایشات بمب شیمیایی جبهه نصره زیرنظرکلاه سفیدهای سازمان ملل انجام میشود
    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
      0 0
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      فرافکنی از آزمایشگاه های بیولوژیکی نظامی این حرف های بی حساب رو می زنند
    • رضا IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
      0 0
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      اینها چون مقر آزمایشگاههای میکروبی و ....لو رفته ، برای انحراف افکار عمومی مثل سگ پارس می کنند که اگر روسیه .....تا حالا چه غلطی کرده اید که منبعد کنید

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