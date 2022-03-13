دیدار رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام با رییس کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در دیدار دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با رافائل سانتونخا رئیس اسپانیایی فدراسیون جهانی پرورش اندام، دکتر نصرالله سجادی مشاور عالی رئیس، کیکاوس سعیدی دبیرکل، فرید فتاحیان مدیر امور بین الملل کمیته ملی المپیک، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس و صادق هاشمی رییس کمیته روابط بین الملل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران نیز حضور داشتند.

در ابتدای نشست دکتر صالحی امیری ضمن خوشامدگویی اظهار کرد: نصیرزاده ظرفیت های جدیدی در فدراسیون بدنسازی ایجاد کرده است و به طور حتم در سطح آسیایی و بین المللی موفق تر خواهد بود و هدف گذاری هایش بر این است که قدرت اصلی جهان باشد که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیز از او حمایت می کند.

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر جایگاه قهرمانان بدنسازی ایران در آسیا و جهان از رافائل سانتونخا رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام خواست تا جمهوری اسلامی ایران کرسی های جهانی بیشتری داشته باشد و از نصیرزاده در این زمینه حمایت شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و توجه ما به ورزش پاک، خوشبختانه در یکسال اخیر نصیرزاده قدم های جدی برای ایجاد یک ورزش پاک برداشته است.

دکترصالحی امیری افزود: با توجه به اینکه آکادمی ملی المپیک جزو ۱۲ آکادمی برتر جهان است و طی ۴سال گذشته ۳۰۰ دوره آموزشی برگزار کرده است و از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کافی برای برگزاری دوره های آموزشی برخورداریم و برای سال ۲۰۲۲ توسعه آموزش در داخل ، آسیا و بین الملل را نیز در دستور کار خود قرار دادیم.

وی گفت: از شما دعوت می کنم ضمن بازدید از این مرکز برای برگزاری و میزبانی از دوره های آموزشی در سطح آسیایی و بین المللی با ایجاد ارتباطی قوی تر از ما حمایت کنید .

در ادامه رافائل سانتونخا رئیس اسپانیایی فدراسیون جهانی پرورش اندام گفت: باور داریم که ورزش بخصوص بدنسازی نه تنها جسم را پرورش می دهد بلکه در رفع استرس و بالابردن سلامت روانی فرد و افزایش روحیه وی کمک می کند اما باید توجه کرد که این اتفاق فقط با ورزش به تنهایی امکان پذیر نیست بلکه نیازمند یک سبک صحیح زندگی است که شامل تغذیه در کنار تمرینات مناسب است که نقش آموزش برای رسیدن به این سبک زندگی بسیار حائز اهمیت است و خوشحالم که شما نیز به امر آموزش توجه ویژه دارید.

وی ادامه داد: ورزش بدنسازی با شاخه های مختلف فیتنس و پرورش اندام در دنیا میلیون ها نفر دنبال کننده دارد به همین جهت ما به آن فراتر از یک ورزش و بیشتر بعنوان یک سبک زندگی نگاه می کنیم؛ درست است که ورزش قهرمانی اهمیت زیادی دارد اما در پس پرده باید پیغام شفاف برای سبک زندگی صحیح بدهیم و این ماموریت ماست که باید چهره استراتژیک داشته باشد.

رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام افزود: بحث مبارزه با دوپینگ و دانش افزایی در این خصوص برای ما اهمیت بسیاری دارد و باوجودی که به طور دقیق از وادا پیروی می کنیم اما در بحث آموزش های ضد دوپینگ نیاز است مدیران و نسل جوان، آموزش بیشتری فرا بگیرند چراکه ریشه کن کردن دوپینگ و همچنین حذف افرادی که به اشاعه دوپینگ و استفاده از داروها می پردازند امر بسیار مهمی است تا نسل جوان به ورزش پاک روی اورد.

وی ادامه داد: به رغم شرایط شیوع بیماری کرونا با حضور ۱۰۲ کشور مسابقات جهانی را برگزار کردیم و بخش فیتنس چلنج را به تازگی با ۴۰ کشور جدید آغاز کرده ایم و توقع نداریم تعداد بیشتری شرکت کنند.

سانتونخا در پایان ضمن تشکر و ابراز افتخار از حضور خانواده فیتنس و بدنسازی جهانی در ایران تاکید کرد: انتظار داریم مسابقات آتی در دسامبر سال جاری به میزبانی ایران با حضور کشورهای ۵ قاره برگزار شود.

عبدالمهدی نصیرزاده نیز در بخشی از این دیدار گفت: از حمایت های رییس کمیته ملی المپیک ایران تشکر می کنم و امیدوارم پرورش اندام بتواند همچون بازی های آسیایی ۲۰۰۶ بار دیگر در این بازی ها حضور داشته باشد. ما به دنبال اخذ میزبانی ها بین المللی به ویژه میزبانی از مسابقات قهرمانی پرورش اندام جهان در سال ۲۰۲۳ هستیم که امیدوارم با همکاری فدراسیون جهانی نهایی شود.

دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک نیز در پایان گفت: به زودی مسئله حضور رشته بدنسازی و پرورش اندام در بازی های آسیایی را با شیخ احمد رییس شورای المپیک آسیا مطرح می کنم و در صورت قطعی شدن کمیته ملی المپیک به طور کامل از این امر حمایت می کند.

بعد از این دیدار نیز رافائل سانتونخا به همراه عبدالمهدی نصیرزاده از امکانات آکادمی ملی المپیک بازدید کردند.