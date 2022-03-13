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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۰۷

مدیر حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) شهرستان بناب:

پیشگیری جزو اولویت های کاری سربازان گمنام امام زمان (عج) قرارگیرد

پیشگیری جزو اولویت های کاری سربازان گمنام امام زمان (عج) قرارگیرد

بناب- مدیر حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) شهرستان بناب گفت: اولویت کارهای امنیتی در وزارت اطلاعات باید پیشگیری از وقوع جرم و مفاسد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالمجید باقری بنابی عصر امروز یک شنبه در دیدار رئیس و کارکنان اداره اطلاعات شهرستان بناب که به مناسبت گرامیداشت هفته سربازان گمنام ترتیب یافته بود؛ با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت مهدی (عج) و تبریک روز سربازان گمنام امام عصر (عج) اذعان کرد: نام دستگاه امنیتی باید برای کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، رعب انگیز و برای مردم آرامش آور باشد.

وی اضافه کرد: دو مقوله امنیت و سلامتی که از سوی رسول اکرم (ص) نیز به عنوان نعمت‌های الهی یاد شده است، در سایه زیرساخت‌ها محقق خواهند شد.

مدیر حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) بناب با تأکید بر ضرورت هم افزایی و همفکری دستگاه‌های اطلاعاتی برای خنثی سازی توطئه‌های دشمنان خاطرنشان کرد: نیروهای اطلاعاتی دیده بان امین کشور هستند و باید با تدابیر لازم از بروز فتنه و حوادث پیشگیری شود.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: به برکت حضور به موقع و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بر دشمنان داخلی و خارجی کشور توانسته است به منطقه‌ای امن تبدیل شود.

وی در عین حال یادآور شد: نیروهای هوشمند وزارت اطلاعات در عین اینکه نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار کشور دارند امّا مظلوم ترین افراد جامعه هستند.

کد مطلب 5446253

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