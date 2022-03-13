سرعت رسیدن اورژانس بر بالین بیمار خیلی حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در نشست نوروزی رؤسای اورژانس پیش بیمارستانی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و سالروز ولادت حضرت ولیعصر (عج)، افزود: در آستانه نزدیک شدن به ایام نوروز، سفرهای نوروزی و آمادگی برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم هستیم. نیروهای اورژانس نیز به لحاظ نوع خدمتشان، شبانه روزی در حال تلاش هستند که نوعی جهاد محسوب میشود.
وی گفت: ایران، از جمله کشورهای حادثه خیز در آسیا و جهان است، زیرا دارای اقلیمهای مختلف و کشوری چهارفصل است. ایران همچنین جادههای زیادی داشته و جزو نوزدهمین کشور جهان از لحاظ پهناوری جادهای، است. ایران بیش از ۲۹۳ هزار کیلومتر جاده دارد که بسیاری از آنها استاندارد نیستند.
وزیر بهداشت ادامه داد: به غیر از کرونا که در دو سال اخیر جهان را گرفتار کرده است، تصادفات اولین عامل مرگ و میر در کشور است.
عین اللهی تصریح کرد: در علم پزشکی، زمان طلایی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر پس از وقوع حادثه، فرد دچار خونریزی یا ضربه شود و در زمان طلایی به او امدادرسانی نشود، امکان نجات یافتنش کمتر میشود و چنانچه در زمان طلایی امدادرسانی شده یا به مرکز درمانی منتقل شود، به احتمال بیشتری میتوان نجاتش داد. نیروهای اورژانس در زمان طلایی خود را به بالین بیمار میرسانند و اقدامات حیاتی و پیش بیمارستانی را انجام میدهند. اگر میخواهیم شاخصههای سلامت در کشورمان بالا رود، باید به اورژانس توجه کنیم. یعنی اولین گامها باید در حوزه اورژانس باشد.
وی ضمن تاکید به استفاده از روش و تجهیزات به روز در حوزه اورژانس، گفت: گام بعدی این است که اورژانس به روز شده و از تکنولوژیهای جدید استفاده کند.
عین اللهی به آموزشهای دورهای اشاره و عنوان کرد: سازمان اورژانس باید گامهای مهمی در حوزه آموزش مردم و همچنین کادر اورژانس بردارد. ما در زمینه اورژانس نیاز به نیروهای ورزیده و آپدیت داریم. لازم است در برنامههای آموزشی بازنگری و تغییراتی ایجاد شود. تدوین دورههای آموزشی در سطوح مختلف الزامی است. از طرفی، شاید بهتر باشد که نیروهای اورژانس به صورت تخصصی آموزش ببینند.
وی در خصوص آموزش مردم، گفت: بسیاری از حوادث به دلیل عدم آشنایی مردم با مخاطرات یا اقدامات اولیه برای امدادرسانی اتفاق میافتد. بنابراین، باید آموزش عمومی برای مردم را جدی بگیریم. این آموزشها میتواند از سطح مدارس آغاز شود.
عین اللهی گفت: مدیریت در حوزه اورژانس بسیار مهم است. زیرا همانطور که گفته شد، کشورمان، حادثه خیز است و با وقوع هر نوع حادثهای، مدیریت بحران اهمیت پیدا خواهد کرد. پ
وی ضمن تاکید بر استفاده از جدیدترین تکنولوژیها مانند تله مدیسین و آی تی در حوزه اورژانس، خاطرنشان کرد: سهولت تماس مردم با اورژانس نیز یکی دیگر از نکاتی است که میتواند در ارتقای خدمات اورژانس کمک کننده باشد، در این زمینه، تعامل با مخابرات مهم است.
وزیر بهداشت در خصوص سرعت رسیدن به صحنه حادثه، گفت: سرعت رسیدن اورژانس به بالین بیمار بسیار حیاتی است. سرعت رسیدن اورژانس به بیمار باید به حداقلی ترین زمان ممکن برسد. مردم باید احساس و یقین پیدا کنند که اورژانس هر لحظه در کنارشان است.
عین اللهی گفت: علاوه بر تأمین و ارتقای آمبولانسها، باید به فکر ارتقای بالگردها و وسایل نقلیه دریایی نیز باشیم. امروزه از پهپادها در جادهها در زمینه امدادرسانی میتوان کمک گرفت. کما اینکه در سپاه و وزارت دفاع نیز در زمینه پهباد پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
وی در خصوص استفاده از نیروهای داوطلب گفت: این موضوعی است که باید روی آن کار کنیم. مثلاً در مورد همیار پلیس کارهایی انجام شده، اما در مورد همیار اورژانس کار نشده است. در اوایل انقلاب مساجد در حوزه کمکهای امداد اولیه فعال بودند و در زمینه آموزش فعالیتهای زیادی داشتند.
وزیر بهداشت گفت: مردم ایران، مردمانی جهادی هستند. برای مثال، در مبحث کرونا و واکسیناسیون همه به میدان آمده و کمک کردند. اکنون به آمار تزریق روزانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن رسیده ایم که به دلیل حضور مردم در صحنه اتفاق افتاده است. اورژانس نیز باید از همراهی مردم استفاده کند.
وی ضمن تاکید بر اورژانس بیمارستانی و ارتقای خدمات مراکز درمانی پس از رسیدن بیمار، گفت: گاهی اورژانس پیش بیمارستانی تمام تلاش خود را میکند و بیمار را به موقع و با کمترین عارضه به مراکز درمانی میرساند، اما در بیمارستان به دلیل شلوغی بخش اورژانس، ممکن است بیمار دیرتر خدمت دریافت کند که این موضوع هم باید تقویت شود.
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