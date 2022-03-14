افراد خوش بین عمر طولانی تری نسبت به بدبین ها دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، یک دلیل این است که افراد خوش بین معمولاً استرس کمتری را در زندگی خود تجربه میکنند.
محققان میگویند بدبینی میتواند سیستم ایمنی را تضعیف کند و قدرت کلی بدن را کاهش دهد.
خوشبین ماندن به شما کمک میکند نسبت به همتایان بدبین تان بیشتر و بهتر زندگی کنید.
محققان دانشگاه بوستون پس از پیگیری ۲۳۳ مرد در طول ۲۲ سال به این نتیجه رسیدند.
آنها گزارش دادند که شرکت کنندگان در مطالعه که نگرش خوش بینانه تری داشتند، از میزان بالاتر آرامش عاطفی برخوردار بودند و استرس را متفاوت و کمتر از آنهایی که بدبین بودند تجربه کردند.
دکتر «لوینا لی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: «این مطالعه نشان میدهد که افراد خوش بین تر استرس روزانه را به طور سازندهتری مدیریت میکنند و بنابراین از آرامش عاطفی بهتری برخوردار هستند.»
یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ توسط همین تیم تحقیقاتی نشان داد که خوشبین ترین مردان و زنان ۱۱ تا ۱۵ درصد بیشتر از افراد کم خوش بین عمر میکنند.
لی افزود: «استرس بیش از حد و حالات منفی ذهنی واکنشهای عصبی غدد درونریز و ایمنی بدن را ضعیف میکند و باعث آسیبپذیری در برابر بیماری یا بهبود ضعیفتر از بیماریها میشود، زیرا بدن نمیتواند پاسخ قوی به استرس و بیماری نشان دهد.»
محققان توصیه میکنند که میتوانید با عمداً خوش بین بودن و تمرکز بر رفتارها و موقعیتهایی که میتوانید تغییر دهید، نگرش مثبتتری ایجاد کنید.
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