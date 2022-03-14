پلیس زنجان در چهارشنبه آخرسال با تمام توان در آماده باش است

سرهنگ ایرج خانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پلیس استان زنجان برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش است، گفت: مخلین امنیت و آرامش در این روز تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.

وی اظهار کرد: اجازه قانون گریزی به هیچ فردی به بهانه چهارشنبه آخر سال داده نمی‌شود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان، بر لزوم ضرورت مشارکت مردم در تامین امنیت چهارشنبه پایانی سال تاکید کرد و گفت: پلیس مخالف شادی مردم نیست ولی با افرادی که به بهانه شادی، قصد هرج و مرج و بی نظمی داشته باشند برخورد می‌کند.

خانی پور تاکید کرد: برای جلوگیری از هر گونه حوادث پلیس از ظرفیت پلیس افتخاری هم استفاده خواهد کرد و به صورت نامحسوس در مناطق مختلف استان حضور خواهند داشت.

وی گفت: از مردم استان درخواست می‌شود در صورت هرگونه نیاز به کمک پلیس و یا معرفی افراد مزاحم و هنجارشکن، گزارش را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی استان اطلاع دهند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان، با بیان اینکه پلیس در چهارشنبه آخرسال با تمام نیرو و توان در آماده باش است، تصریح کرد: پلیس در نقاط پر تردد استان زنجان گشت نامحسوس دارد و با افرادی که امنیت مردم را برهم بزنند برخورد می‌کند.

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