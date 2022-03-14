به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی‌نژاد که همراه وزیر کشور به استان آذربایجان‌شرقی سفر کرده بود، در نشست مشترک فرمانداران و شهرداران آذربایجان شرقی در سالن جمهوری اسلامی فرمانداری تبریز اظهار کرد: از حقوق شهرها در مرکز به جد حمایت می‌کنیم و موضوعاتی چون مجوز تغییر وضعیت‌ها و یا مجوز از سرگیری اختصاص منابع دولتی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرها نمونه آن است.

وی افزود: همه خواسته‌ها و مطالبات شهرداران در حوزه امور عمرانی تا حد توان مورد توجه قرار گرفته به گونه‌ای که ۹۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع طرح‌های عمرانی و ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها در این خصوص اختصاص یافته که بیش از ۷۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها و بحث عیدی کارکنان و کارگران شهرداری‌ها را تا حد امکان پیگیری کرده‌ایم و در بحث ماشین آلات نیز قرارگاهی برای پشتیبانی و ماشین آلات ۲ هزار دستگاه اتوبوس در بحث نوسازی ناوگان محقق شده و در حوزه تاکسی‌ها و سایر موارد این بخش نیز کارهای خوبی صورت گرفته و سال آینده شاهد اتفاقات مثبتی در این خصوص خواهیم بود

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات اخیر وزارت کشور مجوز واردات ماشین آلات سنگین صادر شده و تجهیزات در اختیار املاک تملیکی نیز به شهرداری‌ها تحویل داده خواهد شد تا بخشی از مشکلات در حوزه ماشین آلات شهرستان‌ها نیز حل شود.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز و فروکش نسبی کرونا پس از دو سال و آغاز ماه رمضان از چهاردهم فروردین، نوروز امسال با ایام پر ترافیکی از لحاظ سفر روبه‌رو خواهیم بود و باید شهرداران تدابیر ایمنی سفر و البته تنظیف و فضاسازی مناسب این ایام را با مدیریت درست هزینه و درآمدها و ایجاد منابع درآمدی پایدار مورد توجه قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: به جد پیگیر موضوعاتی چون منابع حاصل از ماده ۲۳ مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی و تخصیص آنها به شهرداری‌ها هستیم اما با توجه به محدودیت‌های فعلی کشور از لحاظ اعتبارات و بودجه‌ای از شهرداران انتظار تغییر نگاه داریم چون به گفته رهبری آذربایجان شرقی سر کشور است و بسیاری ظرفیت‌های خلق ثروت و درآمد در این استان وجود دارد.

معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور گفت: این شهرداران هستند که باید با تغییر نگاه و بکارگیری ایده‌ها و راهکارهای خلاقانه و با هنر تولید ثروت بدون اتکا به منابع دولتی از این ظرفیت‌ها استفاده کنند و باید در این مسیر از مراکز دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و دیگر عناصر خارج از حلقه مدیریتی کمک بگیرند.