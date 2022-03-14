پرسپولیس با ضد فوتبال دنبال امتیاز گرفتن از استقلال است!

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر دو تیم استقلال و پرسپولیس در حالی به مصاف هم می‌روند که در رده‌های اول و دوم جدول حضور داشته و نتیجه این بازی در سرنوشت قهرمانی این فصل هم بی تأثیر نیست.

ایمان عالمی پیشکسوت و مربی سابق آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی گفت: بدیهی است که استقلال چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ روحی شرایط بهتری دارد و روی کاغذ تیمی که این شرایط را دارد از شانس بیشتری هم برای پیروزی برخوردار است. اما چه کسی است که نداند این بازی شرایط خاص خودش را دارد و اصلاً شرایط دو تیم قبل از دیدار تعیین کننده اتفاقات و نتیجه این بازی نیست.

مربی سابق آبی پوشان بیان داشت: پرسپولیسی‌ها به دلیل شرایط جدولی تحت فشار هستند و شرایط فنی شأن هم از استقلال پایین‌تر است و هیچ بعید نیست برای گرفتن نتیجه مطلوب شأن در این بازی دست به ضد فوتبال بزنند. چرا که پیروزی در این بازی برای آنها خیلی مهم‌تر از استقلال است. سرخ پوشان تنها در صورت پیروزی همچنان در کورس قهرمانی باقی می‌مانند و شکست یا تساوی آنها را از کورس قهرمانی خارج می‌کند.

وی تاکید کرد: استقلال هم باید برای رسیدن به این پیروزی برنامه و استراتژی داشته باشد و بدون برنامه نمی‌توان در دیداری به این بزرگی پیروز شد.

عالمی خاطرنشان ساخت: می‌خواستم یک تبریک ویژه هم به کادر فنی استقلال بگویم که خوشبختانه تیم را به درجه‌ای از بلوغ رسانده‌اند که هم یک ارنج ثابت و برنده ایجاد شده و هم در هر پست بیشتر از یک بازیکن قابل اطمینان و بزرگ حضور دارند که این خود یکی از ابزارهای مهم قهرمانی است.

کارشناس فوتبال در خصوص داوری دربی بیان داشت: با نگاه به چند دربی اخیر مشاهده می‌شود استقلال خیلی بیشتر از رقیبش از داوری‌ها متضرر شده و این برای ما قدری ایجاد نگرانی می‌کند. به گواه کارشناسان چند پنالتی استقلال در همین چند دربی اخیر سوخته و من از داوران انتظار دارم در اجرای عدالت شهامت بیشتری داشته باشند.

پیشکسوت استقلال تاکید کرد: منظورم این نیست که اشتباهات عمدی صورت گرفته و قطعاً قصدی در آن نبوده است. اما داوران باید بدانند هر سوت اشتباه آنها می‌تواند حق چند ده میلیون نفر و چندین میلیارد بیت‌المال را تضییع نماید. لذا دقت و شهامت در اجرای عدالت باید اصل مهمی برای داوری باشد که مسئولیت قضاوت این بازی به او سپرده می‌شود.